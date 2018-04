Gli indie game sono la vera controcultura dell’oggi

“È pronta”. La spifferata su Aurora Ramazzotti. I beninformati annunciano la grande novità per la fiGlia di Michelle : ”Non può tirarsi indietro” : La vita di Aurora Ramazzotti non potrebbe procedere al meglio. L’amore con Goffredo Cerza è sempre più forte e anche se i due hanno trascorso le vacanze da separati sulla loro storia non c’è nessuna ombra. Non è la prima volta che la coppia si separa in occasione delle feste comandate. Subito dopo Natale Aurora era volata con la madre alle Maldive per una vacanza paradisiaca in famiglia, Goffredo invece era rimasto ad ...

Vela - Princesa Sofia 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti in testa nel Nacra 17. Più indietro Gli azzurri nelle altre classi : Partito quest’oggi il trofeo Princesa Sofia: a Palma di Maiorca il meglio della Vela mondiale nelle classi olimpiche si sfiderà per tutta la settimana in vista delle Medal Race di sabato 7 aprile. In otto classi sono in gara ben 47 equipaggi italiani: i migliori, al termine della prima giornata di gare sono Ruggero Tita e Caterina Banti, in testa nel Nacra 17 dopo tre prove. Sono due infatti punti netti degli azzurri, che hanno vinto due ...

Liam Payne al Pop Spring di Tokyo ricorda Gli One Direction : “Cantare le vecchie canzoni è stato come tornare indietro nel tempo” : Liam Payne al Pop Spring di Tokyo ha sorpreso i fan, esibendosi in alcune canzoni molto famose degli One Direction! Il tradizionale evento musicale in occasione dell'arrivo della primavera si è tenuto nei giorni scorsi in Giappone, e Liam Payne ha preso parte come headliner del grande concerto, con una setlist che ha mandato in visibilio i fan presenti. Liam si è esibito in vecchie hit degli One Direction, da History e Drag Me Down a ...

Menarini - passo indietro della famiGlia Aleotti : Lucia annuncia: 'A giugno lascio. Il nuovo presidente sarà lo svizzero Cornut, ex manager di Novartis' Menarini, il più importante gruppo farmaceutico italiano, cambia governance. La famiglia Aleotti, ...

Nintendo Showcase : Tutti Gli indie annunciati : Nintendo ha presentato ieri oltre una decina di giochi indipendenti in arrivo nel 2018 sul Nintendo eShop per la console Nintendo Switch. Questi giochi “NIndie”, termine che identifica gli sviluppatori indipendenti di giochi per le console Nintendo, daranno vita a esperienze uniche in molteplici generi – compresi giochi d’azione stealth come Mark of the Ninja Remastered, giochi di ruolo tattici come Banner Saga 3 e giochi ...

Nindies Showcase : The Banner Saga 3 - Lumines Remastered e tutti Gli annunci dell'evento : Si è appena concluso il Nindies Showcase Spring 2018, l'evento di Nintendo tutto dedicato agli indie che ha visto andare in onda tantissimi annunci. Questi hanno riguardato alcune Remastered che arriveranno su Nintendo Switch, come quella del celebre Mark of the Ninja o quella di Lumines. Nel corso dello Showcase è stato rivelato che The Banner Saga 3 arriverà su Switch, poco dopo l'arrivo dei due precedenti capitoli della serie, anche se non è ...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio / La fiGlia Ilaria fa marcia indietro : "Mi dispiace ma..." : L'intervista rilasciata da Anna Tatangelo sulla sua storia con Gigi D'Alessio e sul momento che stanno vivendo, ha sollevato un vero e proprio polverone ma ecco arrivare i primi ripensamenti(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:20:00 GMT)

Salto con Gli sci femminile - Coppa del Mondo 2018 : Maren Lundby scatenata a Oslo - indietro le italiane : Maren Lundby si conferma la stella assoluta del Salto con gli sci femminile e si impone anche sul trampolino HS134 di Oslo. Il fenomeno norvegese ha trionfato di fronte al proprio pubblico, ha vinto la nona tappa in stagione e ha ulteriormente ribadito la propria supremazia in Coppa del Mondo. La Campionessa Olimpica, che aveva già alzato al cielo la Sfera di Cristallo, si è imposta con un netto 262.7 e ha letteralmente demolito la concorrenza: ...

Il mistero deGli orologi indietro di 6 minuti in tutta Europa : cosa c'entra la rete elettrica : Che cosa succede quando la batteria di un orologio smette di funzionare? Semplice, l'orario va a farsi benedire. Poco male, direte voi, tanto esistono smartphone, computer, tablet che al giorno d'oggi ...

F1 - Test Barcellona 2018 : i risultati del mattino (8 marzo). Sebastian Vettel scatenato : miGlior tempo della Ferrari! Bottas e Verstappen indietro : Sebastian Vettel è stato letteralmente un martello pneumatico nella mattinata dei Test di Formula Uno a Barcellona. Il tedesco si è scatenato al volante della sua Ferrari e ha piazzato un notevole 1:17.182, nuovo record della pista (non ufficiale). La Ferrari ha cercato la prestazione pura e ha deciso di montare le gomme hypersoft, la mescola più morbida proposta dalla Pirelli. Prestazione confortante da parte di Seb che ha dato un nuovo ...

“Sistemare l’orario”. Panico : Gli orologi indietro di 6 minuti in tutta Europa. Ecco la ragione di questa ‘stranezza’ che ci sta provocando ritardi : Panico: “Oddio, non è possibile, ma che ore sono?”. Siete in ritardo a lavoro e date la colpa alla vostra sveglia digitale? Il motivo potrebbe trovarsi in una disputa tra Kosovo e Serbia, che si è riversata sulla rete elettrica europea. Da metà gennaio gli orologi elettronici che in Europa funzionano tramite la rete elettrica, come ad esempio quello dei forni a microonde o dei timer che regolano il riscaldamento centrale (non ...

Donne ancora avanti neGli studi ma indietro sul lavoro : C'è uno spettro che continua ad aggirarsi per l'Italia: lo squilibrio di genere che caratterizza il mondo dell'istruzione e del lavoro. E che è racchiuso in una domanda: come è possibile che le ragazze, nonostante una carriera scolastica e universitaria

Migranti contesi : il papà salvato dalla ong - il fiGlio riportato indietro dai libici : PALERMO - Un padre separato dal suo bambino di 10 anni con il quale aveva intrapreso il viaggio verso l'Europa, uno zio che si vede strappare dalle mani la nipotina di 7 anni che gli urla: ' Zio, ti ...

Torino - ecco i primi eletti. M5S indietro - il Pd tiene neGli scontri diretti con il centrodestra : Il Partito democratico tiene a Torino ed è protagonista dei duelli con il centrodestra. indietro in città il Movimento 5 stelle, in controtendenza rispetto al dato nazionale. Andrea Giorgis sfonda ...