Gli eroi della ' Freccia Rossa' rivivono a Sirmione

Un'altra rivoluzione per Star Wars Battlefront II : sbloccati tutti Gli eroi : Non si può di certo affermare che EA e DICE siano state con le mani in mano di fronte alle tante critiche piovute addosso a Star Wars Battlefront II. Allo stesso tempo l'opinione di molti è che in un certo senso sia troppo tardi per cercare di recuperare quei giocatori che hanno abbandonato il titolo o che non lo hanno ancora acquistato.La scorsa settimana vi avevamo parlato dell'importante patch riguardante il sistema di progressione in uscita ...