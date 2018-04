Giornata dello sport | educazione fisica diritto fondamentale per tutti

Rende. Giornata mondiale dello sport per lo sviluppo e la pace : L’Associazione Benessere Bambino di Rende celebra la III edizione della “ Giornata mondiale dello sport per lo sviluppo e la pace ” sul

Golf - PGA Tour 2018 : Sam Ryder al comando dello Houston Open dopo la prima Giornata : I protagonisti del PGA Tour si avvicinano al primo Major stagionale e, come di consueto, lo preparano disputando lo Houston Open (montepremi 7 milioni di dollari). Lo storico torneo nato nel 1946, che si disputa sul percorso par 72 del Golf Club of Houston (Humble, Texas, Stati Uniti), vede al comando l’americano Sam Ryder con lo score parziale di -8. Tuttavia la classifica del primo round è incompleta a causa della sospensione del giro ...

Giornata di prevenzione dello spreco alimentare : italiani più attenti - ma si spreca ancora troppo cibo : Oggi, come avviene ogni anno, si celebra la Giornata di prevenzione dello spreco alimentare . Si tratta di un problema che, nel corso del tempo, ha raggiunto numeri sempre più impressionanti e che viene provocato, soprattutto nei paesi più ricchi, dall’abitudine di spreca re cibo ancora buono, non solo nell’ambiente domestico, ma anche durante il processo di produzione e distribuzione, e nella ristorazione. Lo spreco alimentare ha un ...

Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare : l’Italia sta diventando virtuosa : “Oggi, in occasione della Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, istituita per porre la giusta attenzione a quella che è una vera e propria piaga a livello Nazionale e globale, noto con piacere che finalmente in Italia la tendenza a sperperare il cibo sta diminuendo. Un dato positivo che emerge dall’ultima ricerca compiuta da Waste Watcher, l’osservatorio Nazionale sullo Spreco di cibo di Last Minute ...