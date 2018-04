Ginnastica | Trofeo di Jesolo 2018 | tutte le convocate e le partecipanti Dagli USA alla

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 Il calendario completo : programma - orari e tv. Spettacolo in laguna - come seguire le gare : L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su Volare.tv , web tv federale a pagamento, e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. SABATO 14 APRILE: 09.30 Gara a squadre e individuale Juniores 16.00 ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 – Il calendario completo : programma - orari e tv. Spettacolo in laguna - come seguire le gare : Nel weekend del 14-15 aprile si disputerà il Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica, grande Classica della Polvere di Magnesio: al PalaArrex andrà in scena una delle gare più prestigiose e importanti del calendario internazionale, per tasso tecnico inferiore soltanto a Mondiali ed Europei. Le migliori Nazioni del circuito si sfideranno in laguna, dieci Paesi partecipanti e oltre 80 ginnaste in gara per una fine settimana davvero ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : l’Italia si mette in marcia per la super sfida. Chi vestirà l’azzurro? Mori - Meneghini e le 2003 all’arrembaggio : Cresce l’attesa attorno al Trofeo di Jesolo, la grande classica della Polvere di Magnesio, uno degli eventi più importante dell’intera stagione di Ginnastica artistica. L’appuntamento è per il 14-15 aprile, il PalaArrex si appresta ad ospitare le migliori Nazionali del Pianeta, l’amichevole di lusso tra le grandi big del circuito rappresenta un pilastro nel calendario stagionale, il vero e proprio crocevia della primavera ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 – Le convocate di USA - Cina e Russia : show spettacolare in laguna - attesa per l’Italia : Il Trofeo di Jesolo 2018 si avviCina a grandi passi, la grande Classica della Polvere di Magnesio è ormai dietro l’angolo, l’undicesima edizione di una delle gare più importanti e prestigiose dell’anno si disputerà il 14-15 aprile. Al PalaArrex della nota località balneare andrà in scena un appuntamento davvero imperdibile per tutti gli appassionati della Polvere di Magnesio. Gli USA non saranno presenti come Nazionale dopo il ...

Ginnastica - la stagione entra nel vivo : quando si torna a gareggiare? Tra Coppa del Mondo - Trofeo di Jesolo e Serie A a Milano : c’è tanta Italia : La stagione della Ginnastica artistica è ormai iniziata a tutti gli effetti. Lo scorso weekend ci ha regalato la prima tappa della Serie A e l’American Cup, due appuntamenti che hanno ufficialmente aperto la lunga annata della Polvere di Magnesio. Primi esercizi in pedana per le ginnaste tra cui anche la Campionessa del Mondo Morgan Hurd oltre a diverse Italiane. Il calendario delle prossime settimane è particolarmente fitto: quando ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 – USA in gara con atlete a titolo individuale! Non ci sarà la squadra : Gli USA parteciperanno al Trofeo di Jesolo, la grande Classica della Ginnastica artistica in programma il 14-15 aprile. Nei giorni scorsi erano arrivate notizie dai media statunitensi, riportanti le dichiarazioni di Rhonda Faehn in merito alla rinuncia alla gara da parte delle Campionesse Olimpiche e del Mondo ma la nostra FederGinnastica ha confermato che la formazione a stelle e strisce sbarcherà in laguna. Attenzione: non saranno presenti ...

Ginnastica - gli USA rinunciano al Trofeo di Jesolo? Niente gare fino al Mondiale : la squadra rimane a casa dopo il caso abusi sessuali : Gli USA non parteciperanno al Trofeo di Jesolo, attesissima Classica della Ginnastica artistica che si disputerà il 14-15 aprile. Le Campionesse del Mondo non saranno protagoniste al PalaArrex come invece fanno abitualmente da oltre un decennio. Una scelta discutibile che toglie del pepe all’imperdibile appuntamento al PalaArrex dove comunque vedremo Italia, Russia, Romania, Canada, Cina e altre big del panorama internazionale. La ...