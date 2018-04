GF15 | è guerra per i concorrenti Al momento dentro 3 famosi a metà

davidemaggio

: E' guerra per i concorrenti del #GF15 Abbiamo fatto il punto della situazione. Qui gli ultimi aggiornamenti. Per v… - davidemaggio : E' guerra per i concorrenti del #GF15 Abbiamo fatto il punto della situazione. Qui gli ultimi aggiornamenti. Per v… - alexter88 : #GrandeFratello Vip non si farà più? E' guerra tra Barbara d'Urso e Ilary: ecco perché #ilaryblasi #gossip #isola… - alexter88 : #GrandeFratello non si farà più? E' guerra tra Barbara d'Urso e Ilary: ecco perché #isola #GF15 #Amici17 #gossip… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Barbara D'urso -E’ unatutta interna, quella che si sta consumando a Cologno Monzese per idel Grande Fratello 15. Da una parte Ilary, dall’altra Barbara. Da una parte il GF Vip, dall’altra l’edizione tradizionale. Non è un mistero che, ancor prima dell’arrivo della D’Urso, le perplessità sulla riuscita di una nuova edizione del GF fossero numerose: vuoi per l’oramai triennale assenza dagli schermi, vuoi per il successo riscosso dall’edizione celebrity che di fatto ha sostituito sino ad oggi quella nip, le certezze per il GF vacillavano non poco. E’ per questo motivo che è iniziato alcuni giorni fa un braccio di ferro tra chi sostiene che per garantire la riuscita dello show sia necessario far leva sunon completamente sconosciuti, e quelli che, per preservare la ‘purezza’ del ...