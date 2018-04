Germania | Puigdemont scarcerato | non sarà estradato Festa in Catalogna | “La giustizia

Germania : rilascio immediato Puigdemont - cauzione pagata : A riferire la notizia il quotidiano spagnolo la Vanguardia - Ieri la sentenza del tribunale tedesco dello Schleswig-Holstein, poi in serata quella del tribunale belga che liberava senza cauzione tre ...

Catalogna - la Germania libera Puigdemont e il Belgio rilascia i «suoi» tre ministri : Un durissimo colpo da cuore de ll'Europa al teorema accusatorio di Madrid contro i leader catalani: il tribunale tedesco dello Schleswig Holstein questa sera ha respinto l'accusa chiave di...

Germania, Carles Puigdemont libero su cauzione: no dei tedeschi all'estradizione per ribellione alla Spagna del leader della Catalogna. Il Belgio rilascia tre ministri: le ultime notizie

Germania : tribunale mette Puigdemont in libertà condizionata : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Catalogna - l’ex presidente Puigdemont liberato su cauzione in Germania. “Non sussiste reato di ribellione” : Il Tribunale regionale superiore dello Schleswig-Holstein ha disposto il rilascio, su cauzione di 75.000 euro, del leader indipendentista catalano Carles Puigdemont. Secondo il tribunale, non sussiste il reato di ribellione contestato dalla giustizia spagnola. Puigdemont, accusato anche di abuso di fondi pubblici, era stato arrestato in Germania lo scorso 25 marzo e condotto nel carcere di Neumuenster. Due giorni fa, la procura generale dello ...

Germania chiede estradizione Puigdemont : 13.13 Il procuratore dello stato tedesco del Schleswig-Holstein ha chiesto al tribunale superiore del land di acconsentire all'estradizione in Spagna dell'ex presidente della Catalogna,Puigdemont,detenuto in Germania. La procura ha chiesto che Puigdemont rimanga in carcere fino a che la corte non si esprimerà. La Spagna ha spiccato un mandato di arresto europeo per Puigdemont accusato di ribellione e abuso di fondi pubblici per il referendum ...

Puigdemont dal carcere in Germania : 'Non mi arrenderò' : Dopo essere stato arrestato in Germania, Carles Puigdemont lancia un avvertimento a Madrid: "Non mi arrenderò, non mi dimetterò, non mi ritirerò". E' il primo messaggio del leader indipendentista ...

