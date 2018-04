Germania - industria in calo nel mese di febbraio : In calo l'industria tedesca. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis , il dato preliminare sulla produzione industriale ha evidenziato un ribasso dell'1,6% a febbraio rispetto al +0,1% ...

Germania - ordini industria febbraio in salita meno delle attese : Salgono ma meno delle attese gli ordinativi all'industria in Germania . Nel mese di febbraio, si è registrato una salita dello 0,3% rispetto al calo del 3,5% rivisto di dicembre , -3,9% la prima ...

Germania : a gennaio produzione industria -0 - 1% su mese - +5 - 5% su anno : Roma, 9 mar. (AdnKronos/dpa) – Frenata imprevista per la produzione industriale tedesca. Secondo quanto emerge dai dati diffusi oggi dall’istituto di statistica Destatis, la gennaio si è registrata, infatti, una flessione su base mensile dello 0,1% mentre le previsioni indicavano un rialzo dello 0,7%. Tuttavia, il calo si è mostrato più contenuto della caduta dello 0,5% che si era registrato a dicembre. Su base annua, a gennaio, si ...

Germania - frena la produzione industriale a dicembre : Secondo l' Ufficio di statistica tedesco Destatis , il dato preliminare sulla produzione industriale ha evidenziato un ribasso dello 0,6% a dicembre rispetto al +3,1% rivisto di novembre , +3,4% il ...

Settimana con solo 28 ore di lavoro - accordo storico in Germania tra il sindacato dei metalmeccanici IgMetall e gli industriali : Chi sceglierà di lavorare 28 ore alla Settimana per occuparsi dei figli piccoli o di parenti malati o perché svolge un lavoro usurante non subirà il taglio dello stipendio. È questa una delle novità introdotte dall'accordo storico sull'orario di lavoro siglato in Germania tra il sindacato dei metalmeccanico Ig Metall e gli industriali.Le parti hanno siglato un'intesa pilota, che fa da apripista in Europa. ...

