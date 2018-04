Gendry avrà un ruolo importante ne Il trono di spade 8? Joe Dempsie parla dei suoi

optimaitalia

(Di venerdì 6 aprile 2018) Dopo essere stato ritrovato da Ser Davos nei bassifondi di Approdo del Re,non ha certo avuto grande importanza nella settima stagione di Game of Thrones. La musica però potrebbe cambiare ne Ildi8: Joe, nel corso di un'intervista, si è fatto sfuggire qualche informazione di troppo riguardo il suo coinvolgimento nei nuovi episodi.L'interprete del bastardo di Robert Baratheon,ndo con Digital Spy, ha raccontato di aver filmato "un bel po'" per l'ottava stagione della serie, aggiungendo anche di "averne approfittato quest'anno, sicuramente". Subito dopo ci ha però tenuto a precisare che, solo perché il suo personaggio compare per buona parte de Ildi8, non significa che sopravviverà fino alla fine: "Non giriamo mai in ordine cronologico, quindi potrebbero esserci delle persone che ci sono all'inizio e alla fine, ma non significa che ce la ...