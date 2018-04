Gaza | scontri tra palestinesi ed esercito israeliano | ancora feriti

Striscia di Gaza - nuovi scontri/ Marcia del ritorno - 19 palestinesi uccisi dall'esercito di Israele : Striscia di Gaza, nuovi scontri: aumenta il numero dei palestinesi morti per mano dell'esercito di Israele nel corso della Marcia del ritorno. Oltre mille i feriti(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 13:21:00 GMT)

Israele, intesa con l'Onu dopo gli scontri con Hamas a Gaza: "migranti dall'Africa in Italia, Germania e Canada". Niente "deportazione" in Africa, l'Accordo con l'Occidente

Scontri Gaza - Israele : “Non ci sarà alcuna commissione d’inchiesta” : Scontri Gaza, Israele: “Non ci sarà alcuna commissione d’inchiesta” “Le proteste palestinesi non erano certo il Festival di Woodstock”, ha detto il ministro israeliano Avigdor Lieberman,replicando alla richiesta dell’Onu di aprire “un’indagine indipendente e trasparente” Continua a leggere

Scontri Gaza - Israele : "Non ci sarà alcuna commissione d'inchiesta" : Non ci sarà alcuna commissione di inchiesta sugli Scontri di Gaza. Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano, Avigdor Lieberman, replicando alla richiesta del segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, di aprire "un'indagine indipendente e trasparente" sui disordini che venerdì hanno portato alla morte di diversi palestinesi. "Basta con questi continui ipocriti appelli", ha aggiunto Lieberman.

Scontri Gaza - Lieberman : non c'è stato uso eccessivo della forza : Il ministro della Difesa israeliano, Avigdor Lieberman, ha affermato che, durante gli Scontri di venerdì in cui sono morti almeno 15 palestinesi, i soldati dello stato ebraico hanno agito correttamente sparando solo contro quei manifestanti che hanno attaccato il confine di Gaza con Israele, mentre i dimostranti pacifici non sono stati colpiti. Lieberman ha dunque respinto le accuse di uso eccessivo della forza da parte dell'esercito israeliano.

