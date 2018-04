Gaza | scontri al confine | due palestinesi uccisi e 81 feriti

Nuovi scontri a Gaza - esercito israeliano spara sui palestinesi : morti e feriti : Nuovi scontri a Khan Younis, lungo il confine della Striscia di Gaza . Soldati israeliani hanno aperto il fuoco contro alcuni manifestanti palestinesi , uccidendo una persone, come conferma il ministero della Salute di Gaza ...

Gaza - scontri violentissimi al confine - due palestinesi uccisi e 150 feriti : Un giorno di guerra a Gaza al confine israeliano dove scontri violentissimi sono in corso tra l'esercito israeliano e dimostranti palestinesi . Sono due gli uccisi tra questi ultimi con il numero...

Gaza - riprendono scontri lungo la Striscia Soldati israeliani uccidono 2 palestinesi : Sono tornati a protestare lungo la barriera che divide la Striscia di Gaza dal territorio di Israele nella “Grande marcia del ritorno” organizzata da Hamas e si conta già la prima vittima. Secondo l’agenzia Wafa un palestinese – Ussama Khamis Qadih, 38 anni – è stato ucciso dai Soldati israeliani , a est di Khan Yunis, nel sud dell’enclave, dove da una settimana è in atto la protesta di massa contro le autorità ...

Gaza - NUOVI SCONTRI AL CONFINE CON ISRAELE/ Ancora vittime tra i palestinesi - almeno 20 in una settimana : Striscia di GAZA , NUOVI SCONTRI : aumenta il numero dei palestinesi morti per mano dell'esercito di ISRAELE nel corso della Marcia del ritorno. Oltre mille i feriti(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 15:35:00 GMT)

Gaza - scontri tra palestinesi ed esercito israeliano : ancora feriti - : Per l'agenzia Maan, spari nei pressi del campo profughi di Jabaliya. Almeno 3 le persone ferite. I manifestanti hanno cominciato a incendiare copertoni di gomma per oscurare la vista ai militari. I ...

Striscia di Gaza - nuovi scontri/ Marcia del ritorno - 19 palestinesi uccisi dall'esercito di Israele : Striscia di Gaza , nuovi scontri : aumenta il numero dei palestinesi morti per mano dell'esercito di Israele nel corso della Marcia del ritorno . Oltre mille i feriti(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 13:21:00 GMT)

Nuovi scontri al confine tra Gaza e Israele per la seconda "Marcia del Ritorno" proclamata da Hamas : Nuovi scontri nella Striscia di Gaza al confine con Israele , dove i manifestanti palestinesi stanno partecipando – per la seconda volta da venerdì scorso – alla "Grande Marcia del Ritorno" convocata da Hamas . I manifestanti hanno bruciato pneumatici e lanciato sassi contro i soldati israeliani, che hanno risposto con fuoco vivo e lanci di lacrimogeni. Secondo quanto riferito da un fotografo dell'agenzia France Press, una ...

Israele - intesa con Onu : migranti Africa in Italia e Germania/ Accordo con Occidente dopo scontri Hamas a Gaza : Israele, intesa con l'Onu dopo gli scontri con Hamas a Gaza: "migranti dall'Africa in Italia, Germania e Canada". Niente "deportazione" in Africa, l'Accordo con l'Occidente(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 17:58:00 GMT)