Gaza | nuovi scontri al confine con Israele | uccisi 7 palestinesi | oltre 1 000 i feriti

Gaza - nuovi scontri al confine : uccisi almeno 7 palestinesi - tra le vittime un 16enne : Gaza , nuovi scontri al confine : uccisi almeno 7 palestinesi , tra le vittime un 16enne Secondo venerdì di proteste per la “Marcia del ritorno”: i manifestanti hanno bruciato copertoni e lanciato sassi contro i militari, che hanno risposto con spari e lacrimogeni.Continua a leggere Secondo venerdì di proteste per la “Marcia del ritorno”: i manifestanti hanno […]

Nuovi scontri al confine tra Gaza e Israele per la seconda "Marcia del Ritorno" proclamata da Hamas : Nuovi scontri nella Striscia di Gaza al confine con Israele , dove i manifestanti palestinesi stanno partecipando – per la seconda volta da venerdì scorso – alla "Grande Marcia del Ritorno" convocata da Hamas . I manifestanti hanno bruciato pneumatici e lanciato sassi contro i soldati israeliani, che hanno risposto con fuoco vivo e lanci di lacrimogeni. Secondo quanto riferito da un fotografo dell'agenzia France Press, una ...

Nuovi scontri a Gaza - tre feriti. Erdogan : 'Netanyahu terrorista' : "Non serve che dica al mondo quanto sia crudele l'esercito israeliano. Possiamo capire cosa fa questo Stato terrorista guardando la situazione a Gaza e a Gerusalemme".

Nuovi scontri a Gaza. Da Israele no a commissione d inchiesta. Erdogan 'Netanyahu terrorista' : 'L'esercito più morale del mondo non accetterà lezioni da qualcuno che per anni ha bombardato indiscriminatamente popolazioni civili', ha detto Netanyahu riferendosi alla guerra delle Forze armate ...