Gaza | esercito Israele si aspetta 50mila manifestanti

Gaza - agenzia palestinese : “Dimostrante ucciso dagli spari dell’esercito israeliano” : Un dimostrante palestinese è morto dopo essere stato ferito “durante gli scontri con l’esercito israeliano” lungo la barriera al confine tra la Striscia di Gaza e lo Stato ebraico. Lo riferisce l’agenzia palestinese Wafa, secondo cui il 25enne Ahmed Omar Arafa è stato colpito dagli spari dei cecchini ad est del campo profughi di al-Bureij, nella parte centrale della Striscia. La notizia è riportata anche dal ministero della ...

Gaza - esercito di Israele spara su palestinesi in rivolta : 15 morti - 1000 feriti : Alta tensione a Gaza, dove non sembrano destinati a placarsi gli scontri tra palestinesi ed esercito dello Stato di Israele impegnato a fronteggiare le proteste organizzate in occasione del “Land Day” nei pressi della barriera difensiva di confine, trasformata per l'occasione in un grande campo di battaglia. Il lancio di pietre e ordigni incendiari di fabbricazione artigianale, in sedi diversi punti dell'area presidiata da Tsahal, da parte dei ...

Gaza-ISRAELE - SCONTRI CONFINI STRISCIA/ Video - esercito israeliano accusa : spari dei terroristi sui soldati : STRISCIA di Gaza, SCONTRI con l'esercito Israele: Video, ultime notizie e manifestazioni contro esproprio della terra. 14 palestinesi uccisi, più di 1200 feriti e il caso della "bambina"(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 23:18:00 GMT)

ISRAELE - SCONTRI STRISCIA DI Gaza/ Video ultime notizie - 12 palestinesi uccisi dall’esercito : 1000 feriti : STRISCIA di GAZA, SCONTRI con l'esercito ISRAELE: Video, ultime notizie e manifestazioni contro esproprio della terra. 12 palestinesi uccisi, più di 1000 feriti e il caso della "bambina"(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 18:33:00 GMT)

Gaza - scontri al confine con esercito israeliano : uccisi 7 palestinesi | : Nel giorno della commemorazione dei caduti nelle violenze del 30 marzo 1976, le truppe di Tel Aviv hanno risposto a una "sommossa lungo la Striscia" con "mezzi di dispersione e sparando verso i ...

