Galaxy S8 Punto esclamativo WiFi su Samsung

Sguardo attento all’ultimo aggiornamento Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Wind : qualche appunto : Da qualche giorno risulta disponibile l' aggiornamento XXU2DRB6 per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Wind , di cui vi abbiamo parlato la prima volta lo scorso 7 marzo. Ormai la distribuzione dovrebbe aver raggiunto un livello notevole, ed è per questo che abbiamo deciso di scendere più nei dettagli, per potervi meglio parlare di questo particolare pacchetto. Ricordiamo che si tratta di una build che include le patch di sicurezza di febbraio, il ...

Tre sorprese con l’aggiornamento XXU2DRB6 di Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Wind - il punto : Sia i Samsung Galaxy S7 che gli S7 Edge brandizzati Wind sono disposti in fila per ricevere la notifica di aggiornamento alla serie firmware 'XXU2DRB6', dal peso di 391.61 MB. Se ne sta discutendo in questi minuti sul nostro gruppo Facebook dedicato, dove sono arrivate puntuali una serie di segnalazioni che non lasciano spazio ad altra interpretazione. Si tratta di un pacchetto niente affatto avido di novità, che porta innanzitutto con sé la ...