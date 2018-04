G8 Genova | in 28 condannati a pagare i danni allo Stato

G8 Genova - abusi Bolzaneto : 28 condannati a pagare danni allo Stato : Sei milioni di euro per i danni causati allo Stato in seguito ai risarcimenti pagati a chi subì gli abusi nella caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova nel 2001. Lo hanno stabilito i giudici della Corte dei conti di Genova che hanno condannato 28 persone, tra personale medico-sanitario, appartenenti della polizia, carabinieri e polizia penitenziaria.

