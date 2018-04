G8 Genova | 28 condannati per Bolzaneto | 6 mln risarcimento allo Stato

G8 di Genova - 28 tra medici - poliziotti e carabinieri condannati a pagare 6 milioni di danni allo Stato : Dovranno restituire allo Stato 6 milioni di euro per i danni causati in seguito ai risarcimenti pagati a chi subì gli abusi nella caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova nel 2001. Lo hanno stabilito i giudici della Corte dei conti di Genova che hanno condannato 28 persone, tra personale medico-sanitario, appartenenti della polizia, carabinieri e polizia penitenziaria. La procura, a vario titolo, aveva chiesto un risarcimento di 7 milioni di ...

PM ZUCCA - G8 Genova E CASO REGENI/ “Governo spieghi condannati ai vertici Polizia” : accertamenti Cassazione : G8 GENOVA, il pm Enrico ZUCCA al convegno su Giulio REGENI condanna fermamente i fatti della Diaz e lancia le accuse: "torturatori in Italia come in Egitto", le prime reazioni e le indagini(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 14:42:00 GMT)