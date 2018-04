Fulmini | è sicuro parlare al cellulare durante un temporale?

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 aprile 2018) Molte persone associano i pericoli di essere colpiti dacon lo stare all’aperto, ma ci sono alcuni rari casi di persone ferite o addirittura uccise daquando si trovavano in posti chiusi. Per esempio, un uomo è morto mentre si trovava all’interno di una casa nel 2017. Gli investigatori sono arrivati alla conclusione che il fulmine abbia viaggiato attraverso travi in acciaio e strumenti metallici esposti prima di arrivare al suo corpo. Utilizzare un telefono fissounnon è maia causa della sua connessione a cavi esterni. Il fulmine può seguire il cavo fino alla cornetta e ferire la persona all’apparecchio. Ma per quanto riguarda il? Esiste un luogo comune secondo cui i cellulari attraggono i, spiega John Jensenius, specialista per la sicurezza daiper il National Weather Service americano. Se qualcuno viene colpito da un ...