Friuli | in Regione subentrano 3 consiglieri ma la legislatura è quasi finita Prenderanno

(Di venerdì 6 aprile 2018) Come non-lavorare neppure un giorno e incassare 16mila euro per un mese virtuale di impegno politico-amministrativo da consigliere regionale. Accade a Trieste, nellaa statuto speciale delVenezia Giulia. Accade che, quando mancano poco meno di quattro settimane alla fine della, le concomitanti votazioni politiche abbiano provocato le dimissioni di treneo eletti a Roma. Ed ecco altri tre pronti a subentrare, per il tempo strettamente necessario a veder sancita la loro nomina, ovvero i primi dei non eletti delle regionali 2013. Si siedono sulla poltrona, assistono alla ratifica della surroga e si alzanosubito. Perché il Palazzo, di fatto, ha chiuso. Niente sedute in aula, niente commissioni, soltanto ordinaria amministrazione in attesa di sapere chi sarà il successore di Debora Serracchiani. Eppure lo stipendio corre. Lo impone la legge. ...