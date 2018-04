Francesco Nozzolino piange a Pomeriggio 5 | la d’Urso si sfoga

lanostratv

(Di venerdì 6 aprile 2018)Cinque:da Barbara d’Urso Durante la puntata di oggi di5 Barbara d’Urso ha ospitato il suo opinionista, dopo aver subito la seconda aggressione omofoba da dei ragazzini napoletani. Il personaggio del Minimondo di Avanti un altro ha raccontato brevemente ciò che era accaduto durante quel brutto giorno ma poi, preso dall’emozione è scoppiato are. La conduttrice napoletana ha subito preso parola, affermando che lei conosceormai da tantissimi anni. Barbara ha inoltre specificato cheè un ragazzo dolce e sensibile, ma non l’aveva mai vistore. Le lacrime del suo opinionista l’ha fatta molto arrabbiare, tanto che in diretta ha così dichiarato: “Ciò mi fa arrabbiare, io sono orgogliosissimamente napoletana e se qualcuno si è comportato da deficiente a ...