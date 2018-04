Francesca contro tutti : «Ho sbagliato a candidarmi - ma quanti attacchi da giornalisti invidiosi» : 'Abbiamo preso casa insieme come se fosse la cosa più normale del mondo e abbiamo unito due famiglie, ci siamo difesi, esposti. Chi non ha compreso la bellezza e l'unicità di questo sentimento, ha ...

Francesca Barra contro tutti : «Ho sbagliato a candidarmi - ma quanti attacchi da giornalisti invidiosi» : Francesca Barra è reduce dalla batosta alle elezioni. Non è stata eletta nella sua Basilicata. Pentita di essersi candidata? «Sì, non lo rifarei. Ma dirlo oggi è...

Amaurys Perez contro Francesca Cipriani : “Sciacquati la bocca quando…” : Isola dei Famosi: Amaurys Perez attaccato da Francesca Cipriani E’ appena iniziata una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. E Alessia Marcuzzi ha parlato immediatamente dello s contro avvenuto qualche ora fa in Honduras tra Amaurys Perez e il mimo di Zelig Simone Barbato. Difatti la conduttrice si è collegata con la Palapa per chiedere ai due cosa fosse realmente successo. A quel punto Perez , visibilmente nervoso, ha dichiarato alla ...

L'Isola dei Famosi 2018 puntata 27 marzo : Amaurys contro Francesca e Simone : Rosa ed Elena sono felici di condividere assieme l'esperienza alL'Isola che non c'è. Si dedicano alla pulizia della spiaggia. Alessia è delusa da Gaspare per il mancato gesto di generosità nei confonti dei compagni sulla ricompensa di Valeria. I due naufraghi cercano un chiarimento. Nino e Francesca litigano per la gestione della cucina. Amaurys se la prende con Simone e la Cipriani per una pentola non lavata dopo la cena. Vuole farla fuori ...