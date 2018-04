Francavilla al Mare CH | Co N Al Pa | “Ogni anno assistiamo alla devastazione del nostro

Reggina-Francavilla - quando a ‘chiamare’ le sostituzioni è il pubblico… : Nessun gol, nessuna occasione da gol, spettacolo indecoroso, raramente si è vista una partita così scialba. Ah dimenticavamo, campo impresentabile e poche presenze allo stadio. La gara del campionato di Serie C tra Reggina e Francavilla rappresenta una sconfitta per tutti, il pareggio sul campo (0-0 il risultato) ed il punto in più in classifica è l’unica nota positiva per entrambe le squadre. La squadra amaranto continua a ‘non ...