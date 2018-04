Forza Italia | Tajani contro M5S

Blastingnews

: Siamo pronti! Vi aspettiamo domani a Valletta Cambiaso! Forza Italia???? - fabiofogna : Siamo pronti! Vi aspettiamo domani a Valletta Cambiaso! Forza Italia???? - fattoquotidiano : “Pd e M5s? A me risulta che in questi giorni ci sia un filo diretto tra Renzi e Forza Italia, che fa esattamente… - forza_italia : #Berlusconi: Lavoro, disoccupazione giovanile, divario nord e sud, oppressione fiscale e burocratica, sicurezza, im… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) La crociata#Silvio Berlusconi ha provocato reazioni veementi tra i dirigenti di. Non è piaciuto a nessuno il diktat lanciato pubblicamente da Luigi Di Maio a Matteo Salvini VIDEO sulla presenza dell’ex Cavaliere in un potenziale governo M5S-Lega. Berlusconi è considerato a tutti gli effetti una zavorra e il candidato premier grillino sta provando in tutti modi a convincere il suo alter ego ad abbandonarlo al suo destino. Dopo diversi tentativi di mediazione del resto, anche lo stesso Berlusconi pare abbia interrotto bruscamente ogni trattativa e attende ora le mosse di Salvini che salira' al Colle in rappresentanza del Carroccio e non dell’intero Centrodestra. Anche sul fronte internoha fatto registrare uno scossone non da poco: la svolta al vertice si è consumata con l’allontanamento degli ex capogruppo Brunetta e Romani, a vantaggio dei ...