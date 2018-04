Fortnite per mobile | dopo la fase a invito il gioco incassa 1 | 8 milioni di dollari al

Perché non funziona Fortnite : problemi oggi 5 aprile ma aggiornamento in corso : problemi Fortnite anche oggi 5 aprile, il gioco non funziona su PS4, Xbox One e PC ma anche via mobile attraverso la nuova applicazione del gioco resa disponibile ufficialmente su IPhone. Cosa sta succedendo? I giocatori del celebre titolo si sono abituati e non poco a frequenti periodi di down per malfunzionamenti al server ma in questo caso specifico parliamo di anomalia programmata dagli sviluppatori. Sono infatti in corso degli aggiornamenti ...

Gravissimi problemi Fortnite oggi 4 aprile : matchmaking interrotto - perché non si può giocare? : Moltissimi utenti non possono giocare a Fortnite stasera 4 aprile, a quanto pare ci sono gravi problemi ai server. Il popolarissimo gioco di Epic Games sta ricevendo molte segnalazioni da centinaia di giocatori che non riescono ad accedere. oggi il forte impatto si sta riscontrando sul matchmaking. Significa che attualmente è impossibile accedere alle partite su mobile, cioè su iOS, PS4, Xbox One e PC. Consultando il celebre sito Down ...

Non scaricate la patch 3.4.4 di Fortnite su PS4 - è di 10 GB : Epic non sa perché : Nuovi e misteriosi problemi per Fortnite. Epic Games ha rilasciato la nuova patch 3.4.4 del gioco per PS4, ma inaspettatamente si è rivelata essere di ben 10 GB. La dimensione della patch ha ovviamente colto di sorpresa i giocatori di Fortnite per PS4 che non si sarebbero mai aspettati di ritrovarsi dinanzi ad download di tale portata. Cosa sta accadendo in Fortnite? La dimensione della patch è un vero mistero. Nemmeno lo sviluppatore Epic ...

Fortnite Mobile su iOS disponibile per tutti i giocatori : Come segnalato da VG247.com, i giocatori di Fortnite Mobile in versione iOS hanno dovuto faticare non poco per ricevere un invito e poter così lanciarsi in partita. Fortunatamente Epic Games, come dichiarato con un tweet ufficiale del profilo dedicato al gioco, è stata in ascolto e ha deciso di aprire le porte del gioco a tutti su iOS rimuovendo così la necessità di ricevere inviti.Fornite Battle Royale Mobile supporta la versione di iOS 11 e ...

Fortnite mobile disponibile per tutti : niente inviti e dispositivi compatibili - dov’è Android? : C'è una notizia buona e una cattiva e riguarda Fortnite Battle Royale. Prima quella buona. Finora se non eravate arrivati in tempo dovevate pregare qualcuno, magari su qualche gruppo Facebook, di darvi un invito per giocare alla versione mobile del gioco su iOS. Da oggi questo non si dovrà più fare. Epic Games ha annunciato che Fortnite Battle Royale è stato aperto a tutti su iOS, quindi non ci sarà più bisogno di chiedere inviti. dispositivi ...

Fortnite Sul Telefono : Ora Disponibile Su iPhone Gratis Per Tutti : Fortnite per iPhone è ora Disponibile per Tutti e non serve più avere un invito per giocare! Fortnite sul Telefono è ora Disponibile per Tutti anche senza invito: scaricalo e gioca subito! Download Fortnite iPhone Gratis Continua senza sosta la guerra tra i due più popolari Battle Royale game del momento, vale a dire PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) e Fortnite. Proprio pochi […]

Fortnite e Call of Duty : WW2 hanno spinto la spesa per i titoli digitali di febbraio : Ecco, inoltre, la lista dei primi 10 giochi per guadagni del mese , in tutto il mondo, : League of Legends Dungeon Fighter online Fantasy Westward Journey Online 2 Fuoco incrociato Battlegrounds di ...

Problemi Fortnite per Sniper Shootout e XP - l’intervento di Epic Games : Il successo costantemente in espansione di Fortnite non concede nemmeno un attimo di pausa ai ragazzi di Epic Games: lo studio al lavoro sul fortunato survival game è infatti costantemente impegnato nel migliorare il proprio pargoletto, al fine di concedere ai propri utenti la miglior esperienza ludica possibile. Ovviamente non tutte le ciambelle escono col buco, come si suol dire, e d è proprio questo il caso dell'ultimo aggiornamento di ...

Trapelano nuove skin di Pasqua per Fortnite - tutte le immagini : Fortnite sta per lanciare nuove skin a tema Pasquale. Insomma, le novità non finiscono mai ed è appena arrivato l'aggiornamento 3.4. Fortnite Battle Royale continua a rappresentare un grande successo per Epic Games, sia per il record di giocatori che hanno partecipato alla nuova modalità, sia per aver catturato l'attenzione dei media mainstream. Proprio con la modalità Battle Royale di Fortnite c’è un’incredibile rotazione di nuovi articoli ...

Estesi problemi Fortnite oggi 29 marzo - durerà molto : server down per update 3.4 : Fortnite sta per ricevere un nuovo aggiornamento, precisamente la versione 3.4 oggi 29 marzo, che aggiungerà diversi nuovi oggetti e correzioni di bug. La manutenzione era programmata, certo, ma pare che questa volta i problemi saranno molto più Estesi, come si legge sul forum ufficiale di Fortnite. Epic Games ha confermato: "I server saranno down per l'update 3.4. Abbiamo bisogno di più tempo per questo aggiornamento, quindi il down durerà ...

Non solo Fortnite per Epic Games - novità all’orizzonte per la compagnia? : Un successo di certo sperato (per quanto poi effettivamente inaspettato) quello ottenuto negli ultimi mesi da Fortnite, il Battle Royale che ha calamitato su di se le attenzioni di decine di milioni di giocatori da tutto il mondo. Una formula essenziale ma al contempo geniale che cattura gli utenti in quel deleterio (per tutte le altre attività da svolgere nel corso della giornata, ndr) vortice dell' “ancora una e poi smetto”. Un successo che di ...

Una nuova arma per Fortnite Battle Royale : arriva il fucile a pompa pesante : Fortnite può essere considerato a tutti gli effetti un altro dei più importanti fenomeni videoludici degli ultimi tempi. Insieme al famoso PlayerUnknown's Battlegrounds, il titolo di Epic registra numeri veramente incredibili e, ultimamente, vi abbiamo riportato il sorpasso di Fortnite nei confronti di PUBG, grazie ai 126 milioni di dollari guadagnati nel mese di febbraio.Il successo di questa tipologia di giochi si deve anche al continuo ...

In arrivo per Fortnite replay in-game e registrazione dal vivo - video e dettagli : Non è un segreto per nessuno che Fortnite Battle Royale abbia conquistato il mondo, soprattutto se si considera il fatto che un analista finanziario ha recentemente suggerito che il successo del gioco potrebbe significare guai per altre società a causa del suo potenziale: si parla di un "impatto che coinvolge di tutti i giochi AAA". Mentre altri editori e sviluppatori potrebbero dover rivedere le strategie di business per quanto riguarda i ...