Forte scossa fa tremare Los Angeles - con epicentro nelle Channel Islands : Alle 21,29 (ora italiana), quando in California erano da poco passate le 12,29 (ora locale), una Forte scossa di magnitudo 5.3 della scala Richter, ha colpito il complesso delle Channel Islands. Secondo il centro di calcolo sismologico statunitense, l'USGS, il sisma avrebbe avuto il suo esatto epicentro nell'Oceano Pacifico, più precisamente 57 chilometri a sudovest rispetto al piccolo centro di Channel Islands Beach, che conta poco più di 3 ...

Forte scossa di terremoto alle 20.41 nel maceratese - paura tra la popolazione : Ancora paura nel maceratese per una Forte scossa di terremoto che ha destato in serata grande allarme tra la popolazione. La terra ha tremato alle 20.41. L'Ingv ha registrato una magnitudo di 3.9 , a ...

Forte scossa a Macerata : Roma, 4 apr. - (AdnKronos) - La terra trema ancora. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 si è verificata questa mattina alle 4,19 a due chilometri a sud ovest di Muccia, in provincia di Macerata. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato la scossa ad una profondità di 9 km.

Roma, 4 apr. – (AdnKronos) – La terra trema ancora. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 si è verificata questa mattina alle 4,19 a due chilometri a sud ovest di Muccia, in provincia di Macerata. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato la scossa ad una profondità di 9 km. Non si registrano danni a cose o persone.

Forte scossa di Terremoto a Est dell’Aquila - nella Frazione di Paganica : L'Aquila - Qualche minuto fa alle 3.18 una Forte Scossa di Terremoto ha risvegliato la popolazione aquilana. Un Terremoto che l’INGV in via preliminare ha valutato come Ml3.9 e che si è sprigionato pochi chilometri a nord del centro abitato. (Seguiranno aggiornamenti) leggi tutto

Forte boato a Casamicciola - paura a Ischia : torna il terremoto. Epicentro più a sud-est - è la settima scossa da agosto : Un evento sismico di lieve entità di magnitudo 1,5 è stato avvertito nel corso della notte nell'area del cratere del terremoto del 21 agosto scorso a Casamicciola, localizzata tra...

Puglia - trema la terra : Forte scossa di terremoto - subito i commenti su Facebook Video : Era passata da poco la mezzanotte, precisamene alle 00.31.56 ora italiana, quando una forte scossa di terremoto ha svegliato gli abitanti della Puglia. Con epicentro nel mar Adriatico il sisma si è diffuso in tutta la regione, particolarmente a Brindisi, Bari e nel Salento. Ecco i dettagli. Svegliati nel sonno dalla scossa Secondo i primi aggiornamenti dell'istituto nazionale di vulcanologia, la profondita' dell'epicentro era situata a 27.3 km. ...

Terremoto Puglia - Forte scossa nella zona meno sismica d’Italia ma non significa che non possono esserci terremoti : il punto sulla sismicità della Regione : 1/13 ...

Terremoto - Forte scossa al largo di Brindisi : paura ma nessun danno in Puglia e Basilicata : La scossa ha avuto una magnitudo di 3.9 e si è verificata poco dopo la mezzanotte a 27,3 chilometri di profondità. Diverse telefonate al centralino dei vigili...

Terremoto - Forte scossa in Puglia nella notte - magnitudo 3 - 9 : paura a Ostuni - Brindisi - Bari e Lecce : Una violenta scossa di Terremoto in mar Adriatico è stata avvertita chiaramente in tutta la Puglia, 31 minuti dopo la mezzanotte, in paricolare a Brindisi, nel Salento e nel Sud...

