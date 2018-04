Fiorentina | Pioli | ' Roma forte e motivata | ma vogliamo continuare a divertirci'

Serie A Fiorentina - Pioli : «Roma motivata. Chiesa? Ci mancherà» : FIRENZE - Out Chiesa , squalificato, e gli infortunati Badelj e Thereau. La Fiorentina è in emergenza ma si presenta nella tana della Roma con una striscia di 5 vittorie di fila. Così Stefano Pioli in ...

Serie A - Pioli : «Orgoglioso di allenare la Fiorentina» : UDINE - A un mese dalla scomparsa di Davide Astori , la Fiorentina recupera la gara contro l'Udinese e vince di misura. Stefano Pioli parla anche del suo ex capitano durante la conferenza stampa post ...

Fiorentina - Pioli : 'A Udine ci serviranno forze fresche' : La Fiorentina torna domani a Udine per il recupero della gara del 4 marzo scorso, quella che all'improvviso, con la morte del capitano Davide Astori , ha sconvolto l'ambiente viola. L'allenatore ...

Fiorentina - Pioli : “a Udine servono forze fresche” : La Fiorentina torna domani a Udine per il recupero della gara del 4 marzo, poi rinviata per il dramma della scomparsa di Davide Astori. L’allenatore Stefano Pioli, prima della partenza per il Friuli, ha rilasciato solo una breve dichiarazione ai microfoni di ViolaChannel, annunciando qualche cambiamento rispetto a domenica. “La squadra sta dando buone risposte, è un gruppo disponibile – ha detto -. Contro il Crotone abbiamo ...

Fiorentina - Pioli : 'Udine trasferta difficile'. Saponara : 'Chissà cosa proveremo' : FIRENZE - La trasferta di Udine 'è difficilissima. E' inevitabile che i nostri avversari daranno l'anima per fermare la loro striscia negativa, ma è altrettanto vero che noi vogliamo fare di tutto per ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Chiesa ha un grande avvenire» : FIRENZE - "Abbiamo un grande spirito di gruppo. Vogliamo sempre dare il massimo, in ogni incontro. Questa è una bella dote. Ho a disposizione un buon gruppo" . Il tecnico della Fiorentina , Stefano ...

Fiorentina - Pioli : 'Europa League? Altri sono più attrezzati. Chiesa un grande. Io ct? Meglio Ranieri o Ancelotti' : Stefano Pioli , allenatore della Fiorentina , ha parlato a Premium Sport dopo il 2-0 al Crotone: 'C'è un grande spirito di gruppo e la volontà di dare il massimo ogni partita. E una buona qualità: ho a disposizione buoni giocatori. Simeone? Inevitabile che un ...

Pioli : "Fiorentina - attenta al Crotone. L'Europa è un piccolo sogno" : "Era una persona schietta, genuina e spontanea: che ha fatto bene al nostro calcio ed al nostro sport. Uno di quegli uomini che piacciono a me". Giovanni Sardelli

Pioli guida il girotondo della Fiorentina : vietato far cadere la palla [VIDEO] : La Fiorentina è al lavoro per prepare la gara di campionato contro il Crotone, la squadra sta provando a tornare alla normalità dopo lo shock della morte del compagno di squadra Davide Astori, la squadra ha reagito con buone prestazioni e con risultati. Dopo la pausa per le Nazionali appuntamento contro il club calabrese, ecco come si sta preparando la squadra, Pioli dà indicazioni. Pioli guida il girotondo della Fiorentina: vietato far cadere ...

Serie A - Pioli : «Tanta fiducia nella Fiorentina» : FIRENZE - La Fiorentina ha nello specchietto retrovisore tre successi di fila: al Franchi domani arriva il Crotone, il potenziale poker di sorrisi. "Con Walter Zenga ci conosciamo da tanto tempo: al ...

Fiorentina - Batistuta “Pioli sta lavorando bene” : “Sta lavorando bene e ha buone idee per il futuro”. Così Gabriel Batistuta sul lavoro del tecnico della Fiorentina Stefano Pioli. Oggi l’ex bomber argentino ha seguito l’allenamento della squadra viola allo stadio Franchi, alla presenza di Giancarlo Antognoni e di Emanuele Della Valle. L’ex campione si è intrattenuto con Pioli e la squadra. “Sono contento qui, mi trattano sempre bene – ha detto ...

Serie A Fiorentina - Vlahovic a disposizione di Pioli : FIRENZE - Dusan Vlahovic è già a Firenze. L'attaccante serbo classe 2000, che aveva programmato il suo arrivo in Toscana dal Partizan a luglio, ha anticipato i tempi e da domani, venerdì 23 marzo, si ...

Fiorentina - Pioli : 'Portiamo avanti il lavoro iniziato con Astori. I miei ragazzi hanno grandi valori morali' : A sottolineare il carattere dei suoi ragazzi Stefano Pioli, che nel postpartita è intervenuto soddisfatto ai microfoni di Sky Sport. I miei giocatori hanno grandi valori morali "Temevo questa partita ...

Fiorentina : Pioli - vittoria importante : ANSA, - ROMA, 18 MAR - "L'esultanza sotto la curva nel finale? Di solito non lo faccio ma oggi me la sono sentita così. Sarebbe stato un peccato non vincere. Siamo stati bravi a evidenziare le loro ...