Finpiemonte | arrestato l’ex presidente Gatti Chiamparino | “Siamo stati noi a denunciare i

Finpiemonte - arrestato l’ex presidente Fabrizio Gatti : “Ha sottratto 6 milioni per salvare la sua società dal fallimento” : I militari della polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Torino hanno arrestato stamattina tre imprenditori con l’accusa di peculato continuato e “aggravato dal danno patrimoniale di rilevante gravità”: hanno fatto uscire dalle casse di Finpiemonte, la finanziaria della Regione Piemonte, sei milioni di euro con tre bonifici. In carcere è finito l’ex presidente, Fabrizio Gatti, insieme a due uomini che lo hanno aiutato a evitare ...

