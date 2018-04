: Torino, inchiesta Finpiemonte: arrestato ex presidente Fabrizio Gatti - LaPresse_news : Torino, inchiesta Finpiemonte: arrestato ex presidente Fabrizio Gatti - mauneobux : #News Arrestato ex presidente Finpiemonte - euronews -

La Guardia di Finanza di Torino sta eseguendo tre ordinanze di custodia cautelare e quindici perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta, la finanziaria della regione Piemonte. Tra gli arrestati l'exFabrizio Gatti, accusato di peculato. Contestati all'exammanchi per oltre 10 milioni di euro, che dalla finanziaria sarebbero finiti in conti di altre società. "Gravissime anomalie emerse in controlli contabili di routine",aveva dichiarato lo scorso dicembre ildella Regione,Chiamparino(Di venerdì 6 aprile 2018)