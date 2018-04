Filippine | Manila tra le economie più esposte a un' eventuale guerra commerciale Usa-Cina

Ci sono almeno 3 morti per un incendio a un casinò di Manila - nelle Filippine : Domenica c’è stato un incendio al Manila Pavilion, un hotel e casino di Manila, la capitale delle Filippine: ci sono almeno tre morti, ma altre due persone sono ancora intrappolate. almeno sei persone sono rimaste intossicate dal fumo, e oltre 300 The post Ci sono almeno 3 morti per un incendio a un casinò di Manila, nelle Filippine appeared first on Il Post.

CI sono almeno 3 morti per un incendio a un casinò di Manila - nelle Filippine : Domenica c’è stato un incendio al Manila Pavilion, un hotel e casino di Manila, la capitale delle Filippine: ci sono almeno tre morti, ma altre due persone sono ancora intrappolate. almeno sei persone sono rimaste intossicate dal gumo, e oltre 300 The post CI sono almeno 3 morti per un incendio a un casinò di Manila, nelle Filippine appeared first on Il Post.

Filippine : incendio in hotel a Manila - 4 morti [VIDEO] : Manila - Quattro morti e almeno 19 dispersi tra i 300 ospiti del Waterfront Pavilion hotel and Casino vittime di un incendio divampato per motivi ancora in via di accertamento. Secondo quanto riferisce il capo della protezione civile delle Filippine, Johnny Yu, il bilancio provvisorio è di 4 morti e 19 dispersi, tra cui i due responsabili delle telecamere di sicurezza, rimasti intrappolati all’interno della struttura. Il resto degli ospiti ...

Filippine - incendio in un hotel a Manila : 4 morti e 19 dispersi | Foto | Video : Oltre 300 ospiti del Pavilion hotel and Casino sono stati evacuati, alcuni con l'ausilio di un elicottero

Filippine - Manila : rogo in hotel - 4 morti : 11.01 Almeno 4 persone sono morte in un incendio scoppiato in un hotel a Manila, nelle Filippine. Oltre 300 gli ospiti del Pavilion hotel and Casino che sono stati evacuati, alcuni grazie ad un elicottero. Secondo il capo della protezione civile filippina, Johnny Yu, i dispersi sono 19, due di questi, che lavorano alle telecamere di sicurezza dell'hotel, sono rimasti intrappolati nella struttura e i soccorritori stanno cercando di salvarli.

Filippine - incendio in un hotel a Manila : 4 morti e diversi dispersi : Almeno quattro persone sono morte in un incendio scoppiato in un hotel a Manila, nelle Filippine. Oltre 300 ospiti del Pavilion hotel and Casino sono stati evacuati, alcuni con l'ausilio di un ...

Filippine - incendio in un hotel a Manila : 4 morti - persone ancora intrappolate | Video : Oltre 300 ospiti del Pavilion hotel and Casino sono stati evacuati, alcuni con l'ausilio di un elicottero

Filippine - incendio in un hotel a Manila : 4 morti - persone ancora intrappolate | Video : Filippine, incendio in un hotel a Manila: 4 morti, persone ancora intrappolate | Video Oltre 300 ospiti del Pavilion hotel and Casino sono stati evacuati, alcuni con l’ausilio di un elicottero Continua a leggere L'articolo Filippine, incendio in un hotel a Manila: 4 morti, persone ancora intrappolate | Video proviene da NewsGo.