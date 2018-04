Figlia vegana minaccia di morte la madre perché cucina il ragù

Mamma prepara il ragù - la Figlia vegana la minaccia : 'Se non la smetti - ti accoltello' : Un piatto di ragù rischia di sfociare in tragedia. Succede quando una madre modenese doc ha una figlia vegana. 'Adesso ci penso io a farti smettere, se non la pianti di fare il ragù ti pianto un ...

"Smetti di fare il ragù o ti pianto una coltellata". Figlia vegana minaccia di morte la mamma : La madre, emiliana, stava cucinando il ragù secondo la ricetta della tradizione, ma la Figlia, vegana, ha pensato fosse un affronto personale e ha cominciato a minacciarla con un coltello. "Smetti di fare il ragù o ti pianto una coltellata", ha urlato la donna. La madre non ha ceduto e il caso è finito di fronte al Giudice di Pace. Si legge sulla Gazzetta di Modena:Al centro della vicenda unica nel suo genere c'è una ...

