Fiamme in un' abitazione di Bressanone

Fiamme in un'abitazione : un morto nel veneziano - intossicata una donna : Secondo una prima ricostruzione che esclude il dolo, l'uomo che dormiva al piano terra della casa sarebbe morto per le Fiamme divampate per una sigaretta lasciata accesa o lo sversamento delle braci di uno scaldino. La donna , che era al piano superiore, si è salvata perché interessata dalle sole esalazioni dell'incendio

