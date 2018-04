Ferrari | Raikkonen | Felice | ma è solo venerdì

F1 Ferrari - venerdì di sorrisi. Raikkonen : "Molto contento". Vettel : "Va meglio" : Grande serata per la Ferrari quella di venerdì in Bahrain. Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel hanno piazzato i migliori tempi e hanno destato un'ottima impressione in configurazione da qualifica. I ...

F1 - GP Bahrein 2018 : prove libere 2. Ferrari davanti a tutti : Kimi Raikkonen precede Sebastian Vettel. Lewis Hamilton è quarto : C’è la Ferrari davanti a tutti al termine delle prove libere 2 del GP del Bahrein. Il più veloce dei due piloti della Rossa è stato Kimi Raikkonen, che ha stampato un convincente 1’29″817, abbassando quindi notevolmente il limite imposto al mattino da Daniel Ricciardo (1’31?060). Sebastian Vettel è vicinissimo, separato dal compagno di squadra di soli 11 millesimi, confermando le ottime impressioni lasciate dalla sessione ...

F1 : Ricciardo brilla nelle prove libere - terzo e quarto posto per le Ferrari di Raikkonen e Vettel : Miglior tempo per la Red Bull in Bahrain, secondo Bottas, Hamilton brilla in avvio prima di chiudere quinto

Bahrain - scatta Ricciardo. Poi Bottas. Ferrari : Raikkonen 3° e Vettel 4° : Quinto tempo per il campione del mondo Lewis Hamilton , 1'32"272, . INITIAL CLASSIFICATION , END OF FP1, Three different teams in the top three ? #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/9OsqzzVMgK - Formula 1 ...

F1 - GP Bahrein 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Miglior tempo di Daniel Ricciardo - Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen ok con le Ferrari : Iniziato il lungo weekend di Sakhir dove si disputa il GP del Bahrain 2018, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno. Si è partiti con le prove libere 1 che ci hanno consegnato le prime importanti indicazioni in vista delle fasi più calde del fine settimana. Daniel Ricciardo ha fatto registrare il nuovo record della pista (1:31.060) su gomme soft: prova di forza da parte dell’australiano della Red Bull, tre decimi meglio di Valtteri ...

Raikkonen : "È una buona Ferrari". Bottas : "Australia alle spalle" : Finlandesi sotto i riflettori in Bahrain. Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas per motivi diversi sono molto attesi in questa seconda gara del Mondiale. Il ferrarista è stato autore di un buon inizio di ...

F1 - i precedenti di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen nel GP del Bahrein. Sakhir è un tracciato favorevole per i due Ferraristi : Gran Premio del Bahrein di Sakhir, segni particolari, provincia di Maranello? No, la pista mediorientale non è stata trasferita nella pianura emiliana, ma si può tranquillamente dire che, numeri alla mano, sia una delle più favorevoli sia per la Ferrari che per i suoi due piloti. Andiamo, quindi, ad analizzare i numeri di questo Gran Premio che si è disputato 13 volte negli ultimi 14 anni (l’edizione 2011 venne cancellata per i tumulti nel ...

Per il dopo Raikkonen la Ferrari pensa a Bottas : Il Mondiale è appena iniziato, ma le scuderie pensano già al 2019. La Ferrari lavora al dopo Kimi Raikkonen. Il sostituito

Raikkonen al muretto Ferrari : “Non fottetemi così” : Raikkonen al muretto Ferrari: “Non fottetemi così” “Non fottetemi così”, questo lo sfogo di Kimi Raikkonen via radio con il muretto durante il GP d’Australia. Al giro 23 il finlandese chiede al suo ingegnere di pista (Carlo Santi, ndr) la situazione di Sebastian Vettel che non si è ancora fermato ai box. Questo fa mandare […]

Ferrari - la clamorosa rivelazione : “ecco il dopo Raikkonen” : La stagione per la Ferrari è iniziata in modo positivo, successo da parte di Sebastian Vettel, terzo posto per Kimi Raikkonen. Ma a tenere banco è anche il mercato piloti, il futuro del finlandese Bottas potrebbe essere lontano dalla Mercedes, a rivelarlo è il primo supporter di Bottas cioè Antti Aarnio-Wihuri, titolare dell’azienda di packaging che sponsorizza da anni il pilota delle Frecce d’Argento ed il futuro potrebbe essere proprio alla ...

Raikkonen duro con il box Ferrari : "Vi prego - non fottetemi in questo modo" : La Ferrari è riuscita in maniera quasi inaspettata a vincere il primo Gran Premio della stagione beffando alla grande le Mercedes. Con una grande strategia il box del Cavallino è riuscito a sfruttare ...

