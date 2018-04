Felipe entra e ribalta la partita | Lulic un vero leone | Milinkovic impresentabile

LIVE Lazio-Steaua Bucarest - Europa League in DIRETTA 5-1 : finita! Immobile - tripletta sublime! Bastos entra e segna! Gol di Felipe Anderson! Pass per gli ottavi in cassaforte : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Lazio-Steaua Bucarest, ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2017-2018. Una rimonta difficile ma non impossibile. La Lazio si gioca la qualificazione all’Olimpico in un match di importanza fondamentale per i ragazzi guidati da Simone Inzaghi, costretti a ribaltare l’1-0 dell’andata in Romania e a ridare slancio alla propria stagione dopo uno stop improvviso, ...

LIVE Lazio-Steaua Bucarest - Europa League in DIRETTA 5-1 : Immobile - tripletta sublime! Bastos entra e segna! Gol di Felipe Anderson! Qualificazione ad un passo : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Lazio-Steaua Bucarest, ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2017-2018. Una rimonta difficile ma non impossibile. La Lazio si gioca la Qualificazione all’Olimpico in un match di importanza fondamentale per i ragazzi guidati da Simone Inzaghi, costretti a ribaltare l’1-0 dell’andata in Romania e a ridare slancio alla propria stagione dopo uno stop improvviso, ...

LIVE Lazio-Steaua Bucarest - Europa League in DIRETTA 5-0 : Immobile - tripletta sublime! Bastos entra e segna! Gol di Felipe Anderson! Qualificazione ad un passo : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Lazio-Steaua Bucarest, ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2017-2018. Una rimonta difficile ma non impossibile. La Lazio si gioca la Qualificazione all’Olimpico in un match di importanza fondamentale per i ragazzi guidati da Simone Inzaghi, costretti a ribaltare l’1-0 dell’andata in Romania e a ridare slancio alla propria stagione dopo uno stop improvviso, ...

LIVE Lazio-Steaua Bucarest - Europa League in DIRETTA 4-0 : Immobile - doppietta sublime! Bastos entra e segna! Gol di Felipe Anderson! Ora la qualificazione è ad un passo : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Lazio-Steaua Bucarest, ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2017-2018. Una rimonta difficile ma non impossibile. La Lazio si gioca la qualificazione all’Olimpico in un match di importanza fondamentale per i ragazzi guidati da Simone Inzaghi, costretti a ribaltare l’1-0 dell’andata in Romania e a ridare slancio alla propria stagione dopo uno stop improvviso, ...

LIVE Steaua Bucarest-Lazio - Europa League in DIRETTA 1-0 : Gnoheré porta in vantaggio i rumeni! Entrano Immobile e Felipe Anderson : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Steaua Bucarest-Lazio, match valido per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2017-2018. I biancocelesti, dopo tre sconfitte consecutive in campionato, hanno intenzione di riscattare il momento difficile e di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione sin dalla gara d’andata in Romania, all’Arena Nationala. Simone Inzaghi si affida al turnover per dare spazio a ...

LIVE Steaua Bucarest-Lazio - Europa League in DIRETTA 1-0 : Gnoheré porta in vantaggio i rumeni! Traversa di Milinkovic-Savic - entrano Immobile e Felipe Anderson : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Steaua Bucarest-Lazio, match valido per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2017-2018. I biancocelesti, dopo tre sconfitte consecutive in campionato, hanno intenzione di riscattare il momento difficile e di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione sin dalla gara d’andata in Romania, all’Arena Nationala. Simone Inzaghi si affida al turnover per dare spazio a ...