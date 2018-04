Fca | per Moody' s lo scorporo di Magneti Marelli è uno scippo

Fca - ok cda a spin-off e quotazione Magneti Marelli. Marchionne : 'Operazione cardine piano 2018-2022' : TORINO - Il Consiglio di amministrazione di Fca ha autorizzato il management dell'azienda a sviluppare un piano per separare le attività di Magneti Marelli. L'Operazione...

Fca avvia spin off Magneti Marelli. Marchionne : crea valore per azionisti : Roma, 5 apr. , askanews, Il Consiglio di amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato di aver autorizzato il management di FCA a sviluppare ed implementare un piano per separare le ...

Gruppo Fca - Altri 20 milioni di euro di incentivi per le partite Iva : Altri 20 milioni di euro per il "Bonus impresa" del Gruppo FCA: dopo il successo degli incentivi introdotti a dicembre e rinnovati nel 2018, alla scadenza del 31 marzo si è provveduto immediatamente a proseguire su una strada che sta dando grandi soddisfazioni sul fronte delle immatricolazioni. Imprese e professionisti con partita Iva potranno ottenere riduzioni fino a 9.500 euro sullacquisto di unauto nuova, fino al limite dei 20 ...

Alfa Romeo - Jeep e Fiat/ Fca tra due mesi presenta le novità : attesa per il piano industriale : Alfa Romeo, Jeep e Fiat: attesa per le novità che potrebbero arrivare tra due mesi con la presentazione del piano industriale di Fca da parte di Sergio Marchionne(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 18:10:00 GMT)

GUIDA AUTONOMA A TORINO - LA SPERIMENTAZIONE/ Prima città italiana. Coinvolte Fca e GM. Le parole di Appendino : SPERIMENTAZIONE della GUIDA AUTONOMA a TORINO grazie a un protocollo d'intesa che vede il coinvolgimento di Fca e General Motors. Soddisfazione di Chiara Appendino(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 15:19:00 GMT)

Guida autonoma a Torino - la sperimentazione/ Prima città italiana con i veicoli innovativi. Coinvolte Fca e GM : sperimentazione della Guida autonoma a Torino grazie a un protocollo d'intesa che vede il coinvolgimento di Fca e General Motors. Soddisfazione di Chiara Appendino(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 11:52:00 GMT)

Europa in forte recupero. A Milano bene le banche - corre Fca : Dopo i ribassi delle ultime sedute gli indici del Vecchio Continente rialzano la testa, incoraggiati dalla performance di Wall Street sulla scia della schiarita nei rapporti tra Stati Uniti e Cina. L'euro continua a rafforzarsi sul biglietto verde, puntando verso quota 1,25...

Fca per le aziende : vantaggi fino a 9mila euro. Stanziato un bonus di 20 milioni di euro : TORINO - Il gruppo Fca fa rotta con decisione sul popolo di chi nell'automobile vede un indispensabile strumento di lavoro: il mondo delle aziende, dei liberi professionisti, dei titolari di...

Fca - sciopero Si Cobas. Flop per azienda. E ambiente - condannata Fca per terreni inquinati : Si può parlare di fallimento dello sciopero generale di otto ore proclamato in tutti gli stabilimenti italiani di Fca dal Coordinamento operai autorganizzati? E poi c'è la sentenza che condanna la ...

Gruppo Fca - Un museo al posto dell'ex fabbrica della Viper : Lo stabilimento FCA in cui veniva costruita la Dodge Viper, il Conner Assembly Plant, chiuso lo scorso agosto dopo il pensionamento della muscle car americana, rinascerà come nuova sede della collezione di automobili, con la speranza di aprirla presto al pubblico. La notizia, riportata da Automotive News, dà una speranza per il futuro della fabbrica alla periferia nord di Detroit, il più piccolo centro di produzione del Gruppo ...

Fca/ I colpi di scena pronti per l'addio di Marchionne : Sergio Marchionne presto lascerà la guida di Fca. Difficile dire chi lo sostituirà e anche come John Ekann riuscirà a liquidare l'attuale amministratore delegato. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 09:08:00 GMT)STOP AI DIESEL IN CITTÀ/ La scelta keynesiana che giova ai produttori di auto, di S. LucianoFCA/ Tutti i dubbi e le domande sull'addio al diesel, di F. Oppedisano

Fca : a Melfi Uilm vince elezioni per Rsa : Melfi , POTENZA, , 17 MAR - Con una percentuale di consensi del 36,9 per cento, la Uilm si è confermata oggi per la terza volta consecutiva la componente maggiore nella Rappresentanza sindacale ...

