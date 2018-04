: Fb stava acquisendo dati di pazienti - NotizieIN : Fb stava acquisendo dati di pazienti -

Si apre un nuovo capitolo sulla diffusione deidegli utenti Facebook. La compagnia ha ammesso di aver discusso con istituzioni mediche l'ipotesi di analizzare e confrontare idegli utenti con quelli deidi ospedali e strutture sanitarie per un progetto di ricerca,come riporta la Cnbc. Fb aveva avviato colloqui con istituzioni mediche tra cui le prestigiose American College of Cardiology (ACC) e la Stanford University School of Medicine.Il progetto era stato accantonato dopo lo scandalo Cambridge Analytica.(Di venerdì 6 aprile 2018)