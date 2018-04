Fausto Brizzi assunto da Barbareschi dopo le accuse di molestie | #MeToo

Luca Barbareschi con Fausto Brizzi/ "Quelli del Metoo sono mentecatti. Accuse? Roba comica..." : Luca Barbareschi difende Fausto Brizzi dalle accuse di molestie sessuali e attacca duramente i promotori della campagna social #Metoo: "sono dei mentecatti, le accuse a lui sono comiche"(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 17:38:00 GMT)

Forever Young prima tv Canale 5 : un grande cast in crisi di mezza età - regia di Fausto Brizzi : Forever Young: la trama L'avvocato FRANCO , Teo Teocoli, e' un adrenalinico settantenne, appassionato praticante di sport e di maratona in particolare. La sua vita cambia quando scopre che sta per ...

Forever Young : cast - trama e curiosità del film di Fausto Brizzi : Alle 21.10 di giovedì 29 marzo va in onda su Canale 5 Forever Young, film uscito nel 2016 che vanta, tra gli altri, la presenza nel cast anche di Teo Teocoli, Sabrina Ferilli e Lillo (ma stavolta senza Greg accanto), La pellicola è diretta da Fausto Brizzi prodotto e distribuito da Medusa film. Forever Young, il trailer Forever Young, la trama Oggi nessuno insegue più un sogno, un ideale o banalmente il denaro, tutti sono alla ricerca della ...

Fausto Brizzi dopo lo scandalo - pomeriggio in famiglia con la moglie Claudia Zanella e la figlia Penelope : ROMA ? dopo le accuse de ?Le Iene?, riportate da Leggo.it, e il clamore mediatico che ne è conseguito, Fausto Brizzi cerca un po? di serenità in...

Fausto Brizzi e Claudia Zanella di nuovo insieme/ Capelli rosa e ricette social per la moglie del regista : Dopo molestopoli e le accuse piovute su Fausto Brizzi da starlette e attrici, sembra che sia tornato il sereno in famiglia e Claudia Zanella cammina di nuovo al suo fianco(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 13:46:00 GMT)

Il tempo passa ma c’è chi resta… Forever Young! Su Infinity la comedy di Fausto Brizzi con Sabrina Ferilli e Teo Teocoli : Forever Young Cosa succede quando il tempo passa ma c’è chi fa di tutto per resistergli, cercando in ogni modo di restare Forever young, “giovane per sempre”? Si diventa eterni Peter Pan come Giorgio (Fabrizio Bentivoglio), cinquantenne con fidanzata ventenne; si va a caccia di giovani da sedurre anche se hanno la stessa età dei nostri figli come fanno l’avvenente estetista Angela (Sabrina Ferilli) e la sua amica Sonia (Luisa Ranieri); ci si ...

Claudia Zanella/ Moglie di Fausto Brizzi : la figlia Penelope il loro collante - “mamme se sarete sincere…” : Claudia Zanella, Moglie di Fausto Brizzi: il suo messaggio a tutte le mamme e le donne nel giorno dell'8 marzo. In spiaggia serena con la figlia Penelope nello scatto social.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 19:19:00 GMT)

ANNA MAZZAMAURO AGGREDITA SUL SET/ "Non è stato Enrico Brignano. Le parole su Fausto Brizzi : ANNA MAZZAMAURO AGGREDITA sul set: a Peter Gomez la verità su quanto accaduto. Smentisce sia stato Enrico Brignano e punta il dito contro la produzione della pellicola.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 21:40:00 GMT)

Sarah Felberbaum : "Sono rimasta in Italia per amore di Daniele De Rossi. Fausto Brizzi? Non posso difenderlo" : "Avevo preso contatti per rimanere in America con un'importante agenzia, poi, quando sembrava tutto avviato, tornando in una delle pause a Roma, venni travolta da una storia d'amore". Sarah Felberbaum, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, parla della sua relazione con il marito Daniele De Rossi, dal quale ha avuto due bambini, Olivia e Noah. Il calciatore della Roma è il motivo per cui ha deciso di rimanere a lavorare in Italia e, ...

CLAUDIA ZANELLA/ Moglie di Fausto Brizzi : “da una disgrazia si può sempre rinascere” : CLAUDIA ZANELLA, Moglie di Fausto Brizzi: l'attrice e scrittrice ha pubblicato il libro Meglio un giorno da vegana - La scelta che ha cambiato le nostre vite.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 20:56:00 GMT)

Alba Parietti/ Fausto Brizzi? Per cambiare le cose bisogna anche fare delle vittime... : Alba Parietti su Fausto Brizzi: "Per cambiare le cose bisogna anche fare delle vittime...", dichiara a La Vita in Diretta oggi, 19 febbraio 2018. Le ultime notizie sulla showgirl(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 18:12:00 GMT)

Fausto Brizzi - tre donne denunciano il regista. Indaga la procura di Roma : Sono tre le denunce depositate pochi giorni fa alla procura di Roma contro Fausto Brizzi, il regista finito nel ciclone dopo che a ottobre 2017 – sull’onda della vicenda di Harvey Weinstein che ha scatenato il movimento #metoo – l’ex iena Dino Giarrusso (ora candidato M5s) ha raccolte le testimonianze di alcune ragazze che raccontavano di presunti abusi. La procura capitolina ha aperto un fascicolo, come rivelato ieri da Il Fatto e Repubblica. ...

Fausto Brizzi - si indaga per violenza sessuale. Al vaglio dei pm le testimonianze delle vittime : violenza sessuale. È questo il reato per il quale è iscritto il fascicolo che vede coinvolto il regista Fausto Brizzi , accusato da alcune aspiranti attrici di aver abusato di loro. La vicenda ora è ...

Fausto Brizzi - si indaga per violenza sessuale. Al vaglio dei pm le testimonianze delle vittime : Tre querele arrivate alla Procura di Roma nei giorni scorsi, due potrebbero essere fuori tempo ma una riguarderebbe fatti accaduti ad agosto. L'avvocato del...