Farmaceutica | OpenZone raddoppia | al via l’ampliamento del campus scientifico a Bresso

(Di venerdì 6 aprile 2018) Partono a, alle porte di Milano, i lavori per l’ampliamento di, ildedicato alle scienze della vita creato da Zambon, multinazionalenata nel 1906 a Vicenza, che oggi conta oltre 2.800 dipendenti in tutto il mondo. Il progetto, firmato dall’architetto Michele De Lucchi e presentato oggi in conferenza stampa, prevede un investimento complessivo di 56 milioni di euro e punta, entro il 2020, al raddoppio degli spazi e dei laboratori esistenti, arrivando a una dimensione complessiva di 37 mila metri quadri che potranno ospitare fino a 1.200 persone. “– spiega Elena Zambon, presidente del gruppo – è nato con la missione di creare un ecosistema imprenditoriale dove favorire lo scambio di conoscenze e la nascita di collaborazioni nel settore delle scienze della vita”. Attualmente “ospita già alcune tra le ...