Facebook | nuove verifiche su inserzioni politiche

Nuove accuse contro Facebook : riconoscimento facciale viola privacy : ... quel modo di identificare le persone "minaccia la privacy degli utenti, ignora le preferenze esplicite degli utenti di Facebook ed è contrario alla legge in vari Stati e parti del mondo". Per la ...

Come non bastasse gestire uno scandalo che ha toccato 87 milioni di utenti (queste le nuove stime, ben maggior rispetto a quelle iniziali), ora Facebook si troverà sul groppone anche qualche match mancato. Pare proprio che gli aggiornamenti approntati dalla piattaforma per evitare che si ripeta una raccolta dati dalle app terze e un ipotetico Cambridge Analytica 2 abbiano inficiato le ...