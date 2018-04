Facebook | indagine Antitrust per pratiche commerciali scorrette

Ftc annuncia indagine su Facebook - nuovo tonfo del titolo in borsa : L’agenzia federale per la tutela dei consumatori avvia verifiche sulla privacy, un’eventuale condanna potrebbe costare a Zuckerberg molti milioni di dollari

Facebook - Procura Roma apre indagine : Roma , 23 mar. (Adnkronos) - La Procura di Roma ha aperto un' indagine , al momento senza indagati o ipotesi di reato, sull'esposto presentato dal Codacons in relazione allo scandalo "Datagate" e il possibile coinvolgimento degli utenti italiani iscritti a Facebook . Il fascicolo è affidato al Procura to

Cambridge Analytica - Guardian : ‘ Facebook fornì a Kogan 57 miliardi di amicizie’. Usa - indagine su rapporti tra società e Trump : Prima della raccolta dei dati di 50 milioni di utenti poi passati alla società di consulenza Cambridge Analytica per sospetto uso di propaganda politica, il rapporto tra Facebook e Aleksandr Kogan era così stretto e basato sulla fiducia che nel 2011 Facebook trasmise all’accademico, per “uno studio”, dati aggregati su ben 57 miliardi di ‘amicizie’ intrecciate sulla piattaforma di Mark Zuckerberg. La notizia è stata ...

Facebook e privacy - garante : problemi anche in UeE l’Antitrust americana ha avviato un’indagine : Facebook e privacy, garante: problemi anche in UeE l’Antitrust americana ha avviato un’indagine Sempre più pressioni su Zuckerberg da istituzioni e media dopo il caso Cambridge Analytica. Un ex dipendente dell’azienda di consulenza britannica svela alchimie e algoritmi per creare fake news “ad alto livello”. Continua a leggere