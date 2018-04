Facebook | in USA denuncia contro riconoscimento facciale

Chiesti i dati dei pazienti Usa Facebook fa business sui malati Nuova tegola per Mark Zuckerberg : Si apre un nuovo capitolo nella controversa vicenda legata alla diffusione dei dati degli utenti Facebook. Sulla scia dello scandalo Cambridge Analytica, il social network fondato da Mark Zuckerberg ha ammesso di aver discusso con istituzioni mediche Segui su affaritaliani.it

Facebook - Mark Zuckerberg testimonierà al Congresso Usa l'11 aprile - : Il fondatore del social network dovrà rispondere alla Commissione dell'Energia e del Commercio della Camera degli Stati Uniti sul caso Cambridge Analytica

Facebook - Zuckerberg testimonierà alla commissione Usa l’11 aprile sul caso Cambridge Analytica : Mercoledì 11 aprile. È la data fissata per l’audizione di Mark Zuckerberg alla commissione energia e commercio della Camera Usa sul caso Cambridge Analytica. Il fondatore e Ceo di Facebook è chiamato a “spiegare il ruolo della sua società” nella vicenda dei dati di 50 milioni di utenti usati a scopi elettorali dall’azienda britannica. “L’audizione sarà un’opportunità importante per gettare luce su ...

Grindr dopo Facebook - chi li usa ha la certezza di non avere più segreti. È lo scempio dei dati personali : I tre milioni e 600mila utenti di Grindr hanno la certezza di non avere più segreti. Il social network – su cui convergono gay, bisessuali, transgender e queer – ha condiviso informazioni delicate almeno con due società esterne, Apptimize e Localytics. I dati passati di mano per evidenti ragioni commerciali riguardano lo stato di salute (ad esempio la data dell’ultimo test per rilevare l’H.i.v.), le preferenze sessuali, il ruolo ...

Usa - giocano in auto con una pistola durante diretta Facebook : giovane grave : Usa, giocano in auto con una pistola durante diretta Facebook: giovane grave L’incontro tra tre amici ventenni si trasforma in tragedia e riesplode negli Usa la polemica contro le armi “facili” Continua a leggere