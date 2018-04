Facebook e privacy | l’Antitrust italiana apre un’istruttoria per pratiche scorrette

Sicurezza - dati - privacy : come cambierà Facebook dopo l'affaire Cambridge Analytica : ... con specifiche Zuckerberg è tornato anche sul tema GDPR , il Regolamento europeo sulla privacy, dopo che, secondo Reuters, aveva detto che Facebook ne avrebbe esteso lo spirito a tutto il mondo, ma ...

Sicurezza - dati - privacy : come cambierà Facebook dopo l'affaire Cambridge Analytica : Facebook avviserà a partire da lunedì 9 aprile tutti gli utenti i cui dati sono stati 'violati' nell'affaire Cambridge Analytica. L'annuncio è arrivato ieri sera, al termine di un'altra giornata nera in cui il social network ha rivisto al rialzo la stima dei profili condivisi con la società inglese, portandola a 87 milioni. Ed è arrivata anche una nuova grana per il colosso del ...

Facebook - l'Ue : 'Inaccettabile' Il Garante della privacy chiede chiarimenti a Menlio Park : Gli utenti coinvolti nel mondo sono 87 milioni, a fronte dei 50 milioni stimati inizialmente, e fra questi ci sono poco più di 214 mila italiani. Da lunedì il social network inizierà ad avvisare le ...

Facebook - la Ue : 'Coinvolgimento utenti europei inaccettabile'.Il Garante della privacy chiede altre informazioni al social network : ' La Commissione europea indagherà sul caso dei dati personali condivisi da Facebook, che consideriamo inaccettabile'. Lo ha affermato un portavoce dell'esecutivo europeo. 'I dati resi noti dal ...

Privacy - perché cancellarsi da Facebook oggi è inutile : Un social network con miliardi di utenti in tutto il mondo, nel 2018, sembra qualcosa di irrinunciabile perché le persone vogliono restare connesse tra loro e Facebook rappresenta la primissima ...

Facebook modifica le impostazioni sulla privacy e Tinder va in tilt per 5 ore : Facebook fa i compiti a casa e modifica le proprie impostazioni sulla privacy, in modo da impedire le ricerche di utenti tramite il numero di telefono. Ma come effetto rompe Tinder, app di incontri online, che rimane inaccessibile per diverse ore durante la notte. Proprio mentre Mark Zuckerberg ammetteva che gli account profilati e utilizzati da Cambridge Analytica sarebbero 87 milioni - invece dei cinquanta supposti all’inizio dello ...

Scandalo Facebook - tiro alla fune tra società globale e privacy : Le Nazioni Unite annunciarono, nel 1948, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo che alla luce dei nostri giorni non sembra più soddisfare le regole del gioco. L'incremento delle tecnologie di comunicazione ha traghettato la società nel dominio della civiltà globalizzata. Internet ha trasformato il mondo in un piccolo villaggio, dove in una manciata di secondi è possibile scambiare informazioni o condividere contenuti. Quel è il prezzo ...

Facebook non estenderà le protezioni sulla privacy europee al resto del mondo : Facebook sta lavorando per estendere solo lo “spirito” del nuovo regolamento generale europeo sulla protezione dei dati, noto come GDPR, anche ai suoi utenti di altre parti del mondo. Tuttavia, le indicazioni europee non diverranno uno standard internazionale, ha dichiarato il fondatore e amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, a Reuters. E ciò potrebbe significare che gli utenti extraeuropei, a partire dagli ...

Apple VS Facebook : 'La privacy è un diritto umano' Video : I due colossi dell'economia internazionale, #Apple e #Facebook, entrano in battaglia per quanto riguarda il sociale e la protezione dei nostri dati personali. Sull'onda dello scandalo Cambridge Analytica [Video], Apple dice: Noi potremmo fare tonnellate di soldi se monetizzassimo i nostri clienti, se i nostri clienti fossero i nostri prodotti... ma abbiamo scelto di non farlo: non intendiamo trafficare nella vostra vita personale. Per noi la ...

Privacy su Facebook - e online - : le 10 cose da fare assolutamente : Dalla professione all'indirizzo di casa, dal numero di telefono al nome del vostro cane, perché mai tutto il mondo 2.0 deve farsi i fattacci vostri? Non basta già che lo faccia l'intero condominio? ...

Grindr come Facebook : 'Ha condiviso i dati sui test dell'Hiv'. Altro scandalo privacy : Dopo Facebook e lo scandalo Cambridge Analytica , scoppia un Altro caso sulla privacy, che stavolta coinvolge l'app di appuntamenti Grindr , rivolta al mondo gay : Grindr, secondo quanto avrebbe scoperto un gruppo no profit norvegese, Sintef - insieme alla emittente svedese Svt - avrebbe condiviso con due società esterne alcune informazioni sensibile ...

Apple VS Facebook : 'La privacy è un diritto umano' : I due colossi dell'economia internazionale, Apple e Facebook, entrano in battaglia per quanto riguarda il sociale e la protezione dei nostri dati personali. Sull'onda dello scandalo Cambridge Analytica, Apple dice: "Noi potremmo fare tonnellate di soldi se monetizzassimo i nostri clienti, se i nostri clienti fossero i nostri prodotti... ma abbiamo scelto di non farlo: non intendiamo trafficare nella vostra vita personale. Per noi la privacy è un ...

Google come Facebook? Peggio. Ecco cosa sa di te e come puoi proteggere la privacy : Google è come Facebook rispetto alla raccolta dei dati dei propri utenti? Per niente, è decisamente Peggio. Se il social network di Mark Zuckerberg ha accesso a determinate informazioni e altre le trae dai tuoi movimenti e amicizie, Ecco perché è interessata a spingere la connessione tra persone, a Big G non occorre fare nulla perché siamo noi a fornirgli tutte le informazioni che gli occorrono. Google è peggio di Facebook nella raccolta ...