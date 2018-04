Facebook controlla anche le chat su Messenger

Scandalo Facebook - parla Mark Zuckerberg / "Controllati tutti i messaggi su Messenger" : Scandalo Facebook, parla Mark Zuckerberg: il fondatore del social network al Congresso dell'11 aprile dopo l'enorme bufera che ha avvolto la piattaforma da lui ideata diversi anni fa.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 22:29:00 GMT)

La nuova ammissione di Mark Zuckerberg : "Facebook controlla tutti i messaggi scambiati su Messenger" : Facebook analizza il contenuto di tutti messaggi che gli utenti si scambiano sull'app Messenger con l'obiettivo di bloccare qualsiasi violazione delle proprie linee guida. A riferirlo è il Daily Mail. È stato lo stesso ceo del social network, Mark Zuckerberg - spiega il quotidiano inglese - a confermare questa politica nel corso di un'intervista con Ezra Klein, editore di Vox.Già al centro delle rivelazioni su Cambridge ...

Vuoi entrare negli Usa? Fammi prima controllare Facebook e Twitter. La proposta di Trump : Donald Trump intende cominciare a raccogliere la cronologia dei social network di chi presenta richiesta per ottenere un visto di ingresso negli Stati Uniti. La proposta, che giunge dal dipartimento di Stato, secondo quanto riporta la Bbc, richiederebbe a chi richieda un visto di fornire dettagli relativi ai suoi account Facebook e Twitter.La misura interesserebbe circa 14,7 milioni di persone ogni anno e mira a identificare e controllare chi ...

Facebook vi controlla i dati personali? Ritenetelo un onore! : Come mai tutta questa ossessione per la vostra vita privata? Siete forse degli agenti segreti con licenza di uccidere? Facebook mi controlla i dati o i metadati, oddio, che orrore! Ma fatemi il piacere, continuate a pubblicare foto delle vostre metapizze, dei vostri metafigli , delle vostre metafrequentazioni, delle vostre insulse metavacanze con sfondo di metatramonti da metacartolina stucchevole, sui mezzi pubblici o in treno. Non fate altro ...

Facebook - ecco come controllare quali app spiano i nostri profili : All'origine del caso Cambridge Analytica il consenso di circa 300mila utenti a un finto test psicologico via social network, buono per scalare fino a 50...

Come controllare a quali applicazioni abbiamo dato i nostri dati su Facebook : Breve guida per modificare le proprie impostazioni sulle app che si usano con il Facebook Login, oppure eliminarne alcune The post Come controllare a quali applicazioni abbiamo dato i nostri dati su Facebook appeared first on Il Post.

Potere e spionaggio : come Trump controlla 50 milioni di utenti Facebook Video : Che tecnologia e psicologia fossero alla base delle elezioni americane è un elemento ormai emerso da varie indagini perpetratesi nel corso del tempo; che milioni di cittadini fossero spiati da un’azienda riconducibile a #Trump, era un tassello mancante nel puzzle delle interferenze tra Potere e social network [Video]. Dalle indagini investigative e da varie inchieste giornalistiche portate avanti da oramai un anno e mezzo, emerge che la ...

La boss di Facebook : «Ho il cancro - è dura ammettere che non si può controllare tutto» : A Nicola Mendelsohn, numero uno del social network in Europa, è stato diagnosticato un linfoma follicolare, tumore a sviluppo lento e incurabile