Facebook controlla anche le chat su Messenger : Secondo quanto affermato da Facebook, Messenger non utilizza i dati dei messaggi per la pubblicità , ma la politica potrebbe estendersi oltre ciò che gli utenti di Messenger si aspettano. Per ...

Non solo Datagate. Facebook ha chiesto a ospedali condivisione dati pazienti. E legge chat Messenger : Fino allo scorso mese, poco prima che esplodesse lo scandalo Datagate, Facebook era in trattative con diversi ospedali americani per condividere in via anonima informazioni sui loro pazienti , ...

Facebook chat segreta - come attivarla su iPhone e Android : Alla luce dello scandalo che ha coinvolto Facebook e l’intrusione nei messaggi privati inviati con l’applicazione Messenger, gli utenti chiedono più privacy attraverso la famosa piattaforma socialRecentemente è trapelata la notizia che vede il coinvolgimento di un tool segreto, adoperato dagli esperti moderatori del social, che ha permesso la rimozione di alcuni messaggi inviati dal CEO Zuckemberg ad alcuni suoi dirigenti. Le ...

Cancellarsi Da Facebook Senza Perdere Foto - Chat E Conversazioni : Vuoi eliminare il tuo account Facebook per proteggere la tua privacy? Prima però scarica sul tuo computer tutti i contenuti che hai caricato sul social network (Foto, video, commenti, Chat, Conversazioni, Messenger) Come scaricare un backup di Facebook Nuovo giorno, nuova guida dedicati ai lettori di YLU e appassionati di social network. Oggi in particolare andremo a […]

Facebook aggiunge le chat video a Messenger Lite : Messenger Lite, la versione alleggerita e ridotta dell'applicazione di messaggistica di Facebook, riceve un aggiornamento che introduce il supporto alle chat video, acquisendo quindi le capacità della versione completa. L'articolo Facebook aggiunge le chat video a Messenger Lite è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Facebook : non solo e-sport. Su Messenger - migliorano le chat con le aziende : ... la comunicazione di Patrick Chapman, responsabile degli accordi del social per quel che concerne il gaming e gli e-sport, secondo il quale il social sta allestendo un ecosistema di e-sport per ...

Week in social : i post 3D di Facebook - Instagram e Snapchat : E anche noi Ninja ovviamente ci siamo subito cimentati! Altre novità di Facebook riguardano il mondo della musica. Il colosso social ha chiuso un accordo con l'ICE , International Copyright ...

Facebook introduce le liste e lancia una chat per gli innamorati su Messenger : Facebook lancia una nuova funzione, chiamata liste, per creare degli elenchi legati a qualsiasi cosa, da condividere con gli amici. E proprio alla vigilia di San Valentino lancia una chat speciale su Messenger dedicata agli innamorati. L'articolo Facebook introduce le liste e lancia una chat per gli innamorati su Messenger è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Facebook - fuga dei giovani : i ragazzi preferiscono Snapchat : È quanto emerge da uno studio di eMarketer, secondo cui nel 2018 meno della metà dei ragazzi americani tra i 12 e i 17 anni userà il social network più grande al mondo almeno una volta al mese. La ...

Napoli - abusi sulla figlia tredicenne : arrestato grazie a una chat su Facebook : A tredici anni si è confidata sui social, lanciando segnali di disagio e richieste di aiuto. Le sue parole sono state intercettate da un poliziotto, che ha sporto denuncia facendo scattare un'...

Snapchat rilancia le Storie con la condivisione su Facebook e Twitter : (Foto: flickr.com) Se Maometto non va alla montagna, tocca organizzarsi. Da Snapchat, secondo quanto riporta la Cnbc, sarà possibile condividere le Storie direttamente su altri social, da Facebook a Twitter. Il social del fantasmino ha inventato le sue Storie nel 2014, per poi vederle riproposte su Instagram, Facebook e Messenger. Pur continuando a mantenere lo scettro dei migliori filtri in circolazione, ha accusato il colpo. Molti utenti, ...