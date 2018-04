F1 | GP Bahrein 2018 | risultati e classifica prove libere 1 Miglior tempo di Daniel

LIVE F1 - GP Bahrein 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : I protagonisti della Formula Uno tornano subito in pista per la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrein 2018. Dopo la FP1 disputata nel primo pomeriggio, sono in arrivo novanta minuti decisamente interessanti che ci aiuteranno a capire i reali valori in campo. Si corre sempre più sotto i riflettori, per cui nelle condizioni che i piloti affronteranno sia durante le qualifiche che in gara con temperature di aria e asfalto più ...

F1 - GP Bahrein 2018 : a che ora iniziano le qualifiche? Come vederle in tv - il programma completo : Sabato 7 aprile alle 17.00 (italiane) le monoposto del Mondiale 2018 di F1 si confronteranno per l’ormai solita sfida contro il tempo. Sul tracciato di Sakhir sarà tempo di qualifiche del GP del Bahrein 2018, secondo round del campionato. Si prospetta un altro confronto tra Ferrari e Mercedes con le Frecce d’Argento favorite per centrare la partenza dalla pole. Lewis Hamilton è in splendida forma e la W09 pare essere la vettura più ...

F1 - GP Bahrein 2018 : la FIA convoca una riunione speciale con i team per discutere del tema sorpassi : L’ondata di polemiche ha fatto seguito al GP d’Australia di Melbourne ha portato la FIA a convocare una riunione con i team per domani in Bahrein, sede del secondo GP della stagione. Il tema è quello legato ai sorpassi. Piloti e scuderie, infatti, hanno sottolineato la difficoltà con le nuove monoposto di superare le vetture che precedono. La Federazione, quindi, nel meeting di domani, già previsto per parlare delle novità ...

F1 - GP Bahrein 2018 : prove libere. Ferrari si correrà in difesa? Mercedes favorita perché più equilibrata : Ormai ci siamo. Da quest’oggi, in Bahrein, il Circus della Formula Uno sarà protagonista e l’attesa è crescente su quel che sarà lo spettacolo in pista. Il primo giorno di scuola, dell’Albert Park di Melbourne, ha detto che Mercedes e Ferrari saranno ancora protagoniste di questo campionato. La vittoria di Sebastian Vettel e la pole di Lewis Hamilton, inoltre, fanno pensare che tra il tedesco ed il britannico la sfida sarà ...

LIVE F1 - GP Bahrein 2018 in DIRETTA : prove libere 1 (venerdì 6 aprile). Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP del Bahrein 2018, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul circuito di Sakhir le monoposto torneranno in pista per il primo dei due turni di prove libere. C’è grande attesa sul possibile duello tra Mercedes e Ferrari e sull’eventuale inserimento di Red Bull. Il tracciato richiede molto ai freni ed alle gomme e sarà interessante verificare come le ...

F1 oggi (venerdì 6 aprile) - GP Bahrein 2018 : orario d’inizio e come vedere le prove libere in tv. Il programma completo e gli aggiornamenti in tempo reale : oggi venerdì 6 aprile si disputano le prove libere del GP del Bahrain 2018, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno. Sul circuito di Sakhir, nel cuore del deserto e sotto un sole cocente, i piloti testeranno le proprie monoposto anche per trovare il giusto feeling con un tracciato ormai diventato tradizionale all’interno del Mondiale. Si torna in pista a due settimane di distanza dalla gara in Australia che ha premiato Sebastian Vettel ...

F1 in tv - GP Bahrein 2018 : orari delle prove libere e come seguirle in streaming. Il programma completo : Scatta il fine settimana del Gran Premio del Bahrein di Formula Uno e, come consuetudine, lo fa con le prime due sessioni di prove libere . Mai come in questa occasione le tre prime ore serviranno ai ...

F1 in tv - GP Bahrein 2018 : orari delle prove libere e come seguirle in streaming. Il programma completo : Scatta il fine settimana del Gran Premio del Bahrein di Formula Uno e, come consuetudine, lo fa con le prime due sessioni di prove libere. Mai come in questa occasione le tre prime ore serviranno ai piloti per saggiare le condizioni del tracciato di Sakhir. Per quale motivo? La pista mediorientale si trova nel bel mezzo del deserto per cui, a lungo, rimane sporca per la sabbia e lontana dalla migliore condizione o gommatura. come se non ...

F1 Sebastian Vettel - GP Bahrein 2018 : “Siamo più indietro rispetto all’anno scorso. La macchina però ha un potenziale superiore” : Non si nasconde dietro un dito Sebastian Vettel nell’appuntamento con la stampa alla vigilia del weekend del GP del Bahrein, seconda prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il tedesco, pilota della Ferrari, vittorioso in Australia, ha analizzato la situazione affermando con estrema chiarezza che il favorito per questo round è Lewis Hamilton (Mercedes), dopo quanto è emerso a Melbourne: “Se si guarda al ritmo nelle prove e nella prima ...

F1 - GP Bahrein 2018 Valtteri Bottas : 'Melbourne è alle spalle - qui a Sakhir vivrò un normale weekend di gara' : Come detto in precedenza capita a tutti di sbagliare, ma in questo mondo hai l'immediata possibilità di rifarti in pista, dando tutto. Spero di disputare una tre giorni positiva e con un buon ...

F1 - GP Bahrein 2018 – Valtteri Bottas : “Melbourne è alle spalle - qui a Sakhir vivrò un normale weekend di gara” : Valtteri Bottas ha vissuto la conferenza stampa che dà il via al fine settimana del Gran Premio del Bahrein puntando particolare attenzione a quanto successo nel Gran Premio di Australia. Il finlandese ha rovinato tutto andando a sbattere nel corso dell qualifiche di Melbourne, un errore pesante che potrebbe riverberarsi nella sua mente anche a Sakhir. Secondo l’ex Williams, tuttavia, è un pericolo che non sussiste. “Sono cose che ...

F1 - GP Bahrein 2018 – Valtteri Bottas : “Melbourne è alle spalle - qui a Sakhir vivrò un normale weekend di gara” : Valtteri Bottas ha vissuto la conferenza stampa che da il via al fine settimana del Gran Premio del Bahrein puntando particolare attenzione a quanto successo nel Gran Premio di Australia. Il finlandese ha rovinato tutto andando a sbattere nel corso dell qualifiche di Melbourne, un errore pesante che potrebbe riverberarsi nella sua mente anche a Sakhir. Secondo l’ex Williams, tuttavia, è un pericolo che non sussiste. “Sono cose che ...

F1 - GP Bahrein 2018 – Fernando Alonso : “Abbiamo il potenziale per raggiungere i top team. Cruciali i prossimi due mesi” : Fernando Alonso si è mostrato fiducioso alla vigilia del GP del Bahrein, secondo appuntamento del Mondiale di F1. “La nostra macchina ha del potenziale. Nei test ci sono stati tanti alti e bassi e anche in Australia è stato lo stesso. Libere e qualifiche non sono andate così lisce da poter mostrare il nostro potenziale ma in gara è andata bene. Siamo stati anche fortunati ma ci prendiamo il quinto posto. Ora voltiamo pagina, c’è ...

F1 - GP Bahrein 2018 – Kimi Raikkonen : “Voglio andar forte la domenica. Il nuovo format nel 2021? Mi interessa poco” : Nella conferenza stampa di presentazione del GP del Bahrein 2018, secondo appuntamento del Mondiale di F1, Kimi Raikkonen ha espresso il proprio pensiero a riguardo dei temi del momento, non perdendosi in chiacchiere come è solito fare. Il finlandese ha analizzato quanto è accaduto in Australia: “E’ stato un weekend lineare, avremmo potuto fare di più. Ma ogni volta è lo stesso, c’è sempre qualcosa su cui migliorare. Ovviamente ...