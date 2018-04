F1 Bahrain | Ricciardo il più veloce nelle prime libere | 3° Raikkonen e 4° Vettel

F.1 - GP del Bahrain - Ricciardo il più veloce nelle prove libere 1 : Il weekend del Gran Premio del Bahrain entra nel vivo con la prima sessione di prove libere . Sul circuito del Sakhir, Daniel Ricciardo ha registrato il miglior tempo, fermando il cronometro sull'1:31.060, precedendo di tre decimi la Mercedes di Valtteri Bottas e di quattro decimi le due Ferrari di Raikkonen e Vettel. Solo quinto tempo per Hamilton, che non è riuscito a sfruttare il giro con gomme nuove per un errore.Red Bull, inizio criptico. Se ...

