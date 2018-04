F 1 | GP del Bahrain - La Ferrari in testa nelle Prove Libere 2

F1 - GP del Bahrain - Doppietta Ferrari - pole per Sebastian Vettel : La Ferrari torna in pole position nel Gran Premio del Bahrain dopo undici anni d'assenza. Sebastian Vettel ha registrato il giro più veloce nelle qualifiche sul circuito del Sakhir, fermando il cronometro sull'1:27.958. Oltre la pole, Vettel con questo tempo segna il nuovo record della pista. Raikkonen completa la festa Ferrari, conquistando il secondo tempo in classifica: domani, la prima fila sarà tutta rossa.La Mercedes insegue. Valtteri ...

In Bahrain la prima fila è tutta della Ferrari : Vettel parte in pole : Quarto tempo per l'altra freccia d'argento, quella dell'inglese Lewis Hamilton , 1'28'220, ma il campione del mondo perderà cinque posti in griglia e partirà nono perché ha dovuto sostituire il ...

Le Ferrari partiranno dalle prime due posizioni nel Gran Premio del Bahrain in programma domani : I piloti della Ferrari Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen partiranno dalle prime due posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain di Formula 1, in programma domani sera. Nelle qualifiche di oggi Vettel e Raikkonen hanno fatto registrare The post Le Ferrari partiranno dalle prime due posizioni nel Gran Premio del Bahrain in programma domani appeared first on Il Post.

Formula 2 - GP Bahrain : a Norris la prima gara della stagione : Primo schieramento della stagione, Lando Norris al palo con già in tasca i quattro punti della qualifica. Al via è subito show Carlin con Norris davanti e Sette Camara che dalla terza fila balza in ...

Formula 1 - Raikkonen e Vettel commentano le prove libere del GP del Bahrain : "Sono abbastanza contento, cerchiamo delle soluzioni, spero che sabato si possano mettere tutte insieme. E' stato un venerdì normalissimo, questo mi rende felice. Ma è solo venerdì, abbiamo provato ...

GP del Bahrain 2018 : tutte le novità tecniche delle prove libere : Mercedes con affinamenti aerodinamici sull'ala posteriore Sulla W09 è stato introdotto, sia per Bottas sia per Hamilton, un affinamento aerodinamico nella parte bassa degli endplate dell'ala ...

Gp del Bahrain - Ferrari da urlo nelle libere : Mercedes a mezzo secondo : Quinto tempo per la Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton, +1'212, seguito dalla Haas di Romain Grosjean, +1'456.