F 1 2021 - Ecco come potrebbe evolversi il Circus

(Di venerdì 6 aprile 2018) Il campionato mondiale di Formula 1 2018 sta vivendo in questo momento il suo secondo appuntamento in calendario il GP del Bahrain - ma già si pensa al prossimo futuro, con Liberty Media che ha stilato un programma di cinque punti per illustrare ciò chediventare la massima serie nel. Gli aspetti chiave su cui si lavorerà per connotare la nuova Formula 1 includono i ricavi, la governance, i regolamenti sportivi e tecnici, le power unit e i costi.Un marchio al top. La Formula 1 delcontraddistinguersi per un maggior equilibrio a livello agonistico e finanziario, con propulsori più semplici ed economici, un tetto di spesa da rispettare e una distribuzione più meritocratica degli introiti. Il tutto senza snaturare quella gloriosa tradizione che da sempre colloca la Formula 1 allapice dello sport motoristico: "La Formula 1 è uno sport con una grande ...