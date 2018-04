Ex spia russa avvelenata | Skripal fuori pericolo Non è più in condizioni

Ex spia russa avvelenata - Yulia chiama la cugina : 'Stiamo bene' : Yulia Skripal, avvelenata a Salisbury assieme al padre ed ex spia Serghiei Skripal, avrebbe telefonato dall'Inghilterra alla cugina Viktoria, che vive in Russia, dicendole di star bene e che anche il ...

spia russa - Lavrov a Gb : vogliamo verità : 13.33 La Gran Bretagna "non potrà ignorare le legittime domande" sul caso Skripal.Così il ministro degli Esteri russo,Lavrov."Insistiamo su un'indagine concreta e responsabile conforme alla Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche",ha detto.Ieri Londra ha respinto la proposta russa di indagine congiunta Il caso Skripal è uno "sbeffeggiamento" del diritto internazionale,"un pretesto inventato(...) per espellere in maniera infondata i ...

spia russa : Lavrov - Gb non può ignorarci : ANSA, - MOSCA, 5 APR - La Gran Bretagna "non potrà ignorare le legittime domande" della Russia sul caso Skripal: lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov intervenendo alla Conferenza ...

spia russa : Mosca - provocazione Gb e Usa : Mosca, 4 APR - L'avvelenamento dell'ex Spia doppiogiochista Serghei Skripal e di sua figlia Yulia è "una grottesca provocazione" che è stata "fabbricata grossolanamente dai servizi di intelligence ...

L'attentato all'ex spia russa : i molti dubbi del Mossad : E se a manifestare più di un dubbio sono gli uomini del Mossad israeliano, il servizio segreto più famoso del mondo, allora i sospetti diventano mal di pancia. Dopo che una caterva di Paesi ...

spia russa - Mosca a tifosi Cska : prudenza : 21.20 La Russia lancia un appello ai tifosi del Cska Mosca,tramite l'ambasciata in Gran Bretagna, chiedendo ai fan che si recheranno giovedì a Londra per la partita con l'Arsenal, di essere estremamente prudenti a causa di quella che definisce una "campagna anti-Russia" da parte del Regno Unito. Tensione alta tra Russia e Gb per la guerra diplomatica scoppiata dopo l'avvelenamento dell'ex Spia russa Skripal e della figlia Yulia, che ha ...

EX spia russa - MOSCA ESPELLE ALTRI DIPLOMATICI/ Russia - caso Skripal : via due italiani - ambasciata Gb ridotta : Russia ESPELLE due DIPLOMATICI italiani: dopo l'espulsione di ieri di 60 DIPLOMATICI Usa, arriva la risposta di MOSCA anche all'Europa sul caso dell'ex SPIA Skripal.

spia russa - Mosca espelle 50 diplomatici : due sono italiani : La Russia ha annunciato l'espulsione di oltre 50 diplomatici di 23 Paesi, principalmente europei, in risposta alle misure analoghe adottate da questi stessi Paesi nell'ambito del caso dell'avvelenamento della ex Spia russa Sergey Skripal e della figlia Yulia. Fra i Paesi colpiti dalle misure anche l'Italia: la Farnesina ha reso noto che è stata notificata la decisione di espellere due funzionari dell'ambasciata italiana.

Ex spia russa - Mosca convoca gli ambasciatori di Germania - Italia - Francia e Regno Unito : Il ministero degli Esteri di Mosca ha convocato gli ambasciatori di Germania, Francia, Regno Unito e Italia. A scriverlo è l’agenzia Ria, mentre Sputnik racconta che un giornalista sul posto aveva visto al ministero l’ambasciatrice francese, Sylvie Bermann, quello tedesco, Ruediger von Fritsch, e un delegato dell’Italiano Pasquale Terracciano. “Il ministero degli Esteri ha convocato alcuni responsabili delle missioni ...

Caso Skripal - ex spia russa/ Mosca espelle 60 diplomatici Usa - pronta la ritorsione di Putin : Mosca espelle 60 diplomatici Usa: la contromisura della Russia sul Caso Skripal non si fa attendere. Le intenzioni esposte dal ministro russo Lavrov.