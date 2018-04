Ex presidente Sud Corea colpevole di abuso di potere e coercizione

L’ex presidente sudcoreana Park Geun-hye è stata dichiarata colpevole di abuso di potere e coercizione : L’ex presidente sudcoreana Park Geun-hye – che si era dovuta dimettere nel marzo 2017 dopo essere stata incriminata per corruzione – è stata dichiarata colpevole di abuso di potere e coercizione. Park è anche stata processata per 18 diverse accuse The post L’ex presidente sudcoreana Park Geun-hye è stata dichiarata colpevole di abuso di potere e coercizione appeared first on Il Post.

In Corea del Sud è stato arrestato un altro ex presidente : Lee Myung-bak, capo del governo dal 2008 al 2013, è accusato di corruzione, appropriazione indebita ed evasione fiscale The post In Corea del Sud è stato arrestato un altro ex presidente appeared first on Il Post.

Corea del Sud : procura chiede l'arresto dell'ex presidente Lee : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

L’ex presidente sudafricano Jacob Zuma è stato incriminato per corruzione : La procura nazionale sudafricana ha incriminato l’ex presidente Jacob Zuma, che si è dimesso a febbraio dopo pressioni fortissime dal suo partito e dalla società sudafricana, nell’ambito di un caso che riguarda l’acquisto di una partita di armi da parte The post L’ex presidente sudafricano Jacob Zuma è stato incriminato per corruzione appeared first on Il Post.

Elezioni 2018 - il presidente di Confindustria Boccia : “Il voto al Sud è stato la nostra Brexit” : Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia definisce il voto al Sud come la nostra Brexit: "È stato un voto contro i partiti tradizionali". Sulla formazione del nuovo governo dice: "Prima si fa e meglio è”.Continua a leggere

La svolta di Kim : ad aprile summit col presidente del Sud. E vuole dialogo diretto anche con gli Usa : La Corea del Nord afferma l’impegno alla denuclearizzazione ed esprime, nel frattempo, «la volontà» di sospendere le attività di sviluppo nucleare e missilistiche. Lo riferisce la Blue House, la presidenza di Seul, in merito ai risultati dell’incontro avuto nella capitale dalla delegazione di inviati speciali del presidente Moon Jae-in con il lead...

Sud Corea - chiesta pena di 30 anni per l'ex presidente Park Geun-hye - : La donna, destituita dalla carica nel marzo 2017, è accusata di corruzione, abuso di potere e diffusione di segreti di Stato

presidente Sud Corea : con Olimpiadi nuovo inizio con Pyongyang : Penso che questo sia stato importante non solo per i Coreani, ma per tutto il mondo"."Io credo - ha poi aggiunto Moon Jae-in - che il dialogo tra le Coree acquisisca ancora maggiore valore con il ...

Sudafrica - Ramaphosa nuovo presidente : “Lotta alla corruzione è nei nostri radar : Cyril Ramaphosa è stato eletto nuovo presidente del Sudafrica dal Parlamento convocato a Johannesburg il giorno dopo le dimissioni del capo di Stato Jacob Zuma. Ramaphosa era l’unico candidato e non è stato quindi necessario un voto ma solo la proclamazione da parte della presidenza dell’Assemblea. La seduta si era aperta con canti festosi di molti deputati e l’annuncio dell’elezione è stata accolta con manifestazioni di giubilo. “Solo un ...

Sudafrica - Ramaphosa è nuovo presidente : Tutta la carriera politica di Zuma, 75 anni, al potere dal 2009,è stata accompagnata da accuse di corruzione e scandali. Il presidete eletto, Cyril Ramaphosa, 65 anni, era il numero due di Zuma.

Sudafrica - Ramaphosa è nuovo presidente : 17.07 Cyril Ramaphosa è stato proclamato nuovo presidente del Sudafrica da una seduta del parlamento Sudafricano dopo le dimissioni del Capo di stato, Zuma. Ramaphosa era l'unico candidato e non è stato necessario quindi un voto del parlamento ma solo la proclamazione da parte della presidenza. Tutta la carriera politica di Zuma, 75 anni, al potere dal 2009,è stata accompagnata da accuse di corruzione e scandali. Il presidete eletto, Cyril ...

Corruzione e potere - si dimette il presidente sudafricano Jacob Zuma - : Le forze dell'ordine di Johannesburg hanno circondato la residenza di uno della nota famiglia di imprenditori indiani. Sono accusati di aver corrotto il dimissionario presidente sudafricano Jacob Zuma.

Sudafrica : Jacob Zuma si è dimesso - oggi il nuovo presidente - : Dopo nove anni in carica, il 75enne leader dell'African National Congress ha annunciato le dimissioni prima del voto di sfiducia del Parlamento. Nel corso degli anni è stato al centro di numerosi ...

Crisi Sudafrica - il presidente Zuma : “Ingiusto chiedere le mie dimissioni” : Crisi Sudafrica, il presidente Zuma: “Ingiusto chiedere le mie dimissioni” Il capo di Stato, da tempo in rotta col suo partito, potrebbe essere sostituito dal vice Cyril Ramaphosa Continua a leggere L'articolo Crisi Sudafrica, il presidente Zuma: “Ingiusto chiedere le mie dimissioni” sembra essere il primo su NewsGo.