Evernote per Windows si aggiorna | nuove funzioni e tanti miglioramenti

surface-phone

: RT @yourdigitalweb: Usi alcuni #tool per aumentare la tua #produttività a lavoro? Noi ti consigliamo: ?TODOIST ( - Valentina_85 : RT @yourdigitalweb: Usi alcuni #tool per aumentare la tua #produttività a lavoro? Noi ti consigliamo: ?TODOIST ( - yourdigitalweb : Usi alcuni #tool per aumentare la tua #produttività a lavoro? Noi ti consigliamo: ?TODOIST ( - EnricoMainardi : RT @domenicosaretto: @LaFrancaEffe #SabatoSanto. Guarda sulla mia faccia gli sputi che ricevetti per te,per poterti restituire a quel primo… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Durante la giornata di oggi,Desktop per7, 8, 8.1 e 10 si èto alla versione 6.11 introducendo delleper10 è presente nel Microsoft Store da circa due anni in quanto trattasi di un programma classico Win32 convertito in app universale e pubblicato sullo Store. Novità e: Migliorato il supporto del drag and drop per elenchi, to-do e tabelle; Aggiunto il controllo dello zoom nella galleria delle immagini; Aggiunto il supporto a oltre 100emoji; Migliorate le performance di caricamento delle note. Fix di bug: Risolto un problema che non permetteva di vedere i contenuti tagliati nelle note; Risolto un problema in cui le parole aggiunte al dizionario non venivano memorizzate tra le app aperte; Risolto un problema in cui alcuni taccuini non venivano elencati dopo lo spostamento di una nota ...