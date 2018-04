Europeo Under 18 maschile | domani gli azzurrini esordiscono contro l' Ucraina

Volley - Domani gli azzurrini in partenza per l'Europeo Under 18 : Nazionale Under 18 maschile: Domani gli azzurrini partono per l'Europeo La Nazionale Under 18 maschile partirà Domani mattina alla volta della Slovacchia per prendere parte al Campionato Europeo di ...

Volley : Fanizza ha scelto gli Under 18 per l'Europeo : ROMA - Partirà giovedì mattina alla volta della Slovacchia la nazionale Under 18 maschile , impegnata nel Campionato Europeo di categoria che si svolgerà a Zlin , Rep. Ceca, e Puchov , Slovacchia, dal ...

Under 19 - 20 azzurrine convocate per fase elite Europeo Uefa : Dopo la qualificazione alle rispettive Fasi Finali Uefa Euro ottenuta dalle Nazionali Under 19 e 17 maschili e dalla Under 17 Femminile, è la volta della Nazionale Under 19 Femminile che dal 2 all’8 aprile in Scozia andrà alla conquista di uno dei sette pass validi per l’accesso alla fase finale in programma dal 18 al 30 luglio in Svizzera (si qualificano solo le prime classificate dei 7 gironi). L’obiettivo è ripetere il ...

Volley : la nazionale Under 20 prepara l'Europeo a Vigna di Valle : Vigna DI Valle , ROMA, - Il tecnico Monica Cresta della nazionale Under 20 maschile , in vista del torneo di Qualificazione ai Campionati Europei di categoria, ha convocato 20 giocatori presso il ...

Under 17 : Italia cala tris con Serbia - azzurrine a fase finale Europeo : Prosegue il momento d’oro delle Nazionali giovanili Azzurre. Dopo le Nazionali maschili Under 19 e Under 17, anche la Nazionale Under 17 Femminile ha vinto il proprio girone dell’Elite round qualificandosi alla fase finale del Campionato europeo di categoria in programma dal 9 al 21 maggio in Lituania. Dopo il successo all’esordio con l’Ungheria, le azzurrine si sono ripetute battendo 3-0 la Serbia e la vittoria ...

Italia - Under 19 : Scamacca porta gli azzurri alla fase finale dell'Europeo : C'è un'Italia che vola alle fasi finale di una prestigiosa competizione internazionale: è l'Under 19 guidata in campo da Gianluca Scamacca. Gli azzurrini superano la Polonia , 4-3, e conquistano l'...

Under 21 - Edera : 'Essere qui è traguardo importante. Nostro obiettivo è l'Europeo' : La prima convocazione con l'Italia Under 21 non si scorda mai. 'Sono contento di essere arrivato qui: per me è un traguardo molto importante' ammette Simone Edera dal ritiro a Roma degli Azzurrini. ...

Volley : effettuati i sorteggi dell' Europeo Under 17 Femminile : SOFIA , BULGARIA, - Si è svolto oggi a Sofia, la città che dal 13 al 21 aprile prossimi ospiterà gli Europei Under 17 Femminili , il sorteggio delle Pool. L'Italia di Marco Mencarelli sono state ...