Europa League | scende la quota della Lazio

Video/ Lazio Salisburgo - 4-2 - : highlights e gol della partita - Europa League - quarti - : Video Lazio Salisburgo , 4-2, : highlights e gol della partita , valida per i quarti di Europa League . Risultato pesante per inzaghi e i suoi.

Pagelle/ Lazio Salisburgo (4-2) : i voti della partita ( Europa League - andata quarti) : Pagelle Lazio Salisburgo (4-2) : i voti della partita , i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo allo stadio Olimpico per l' andata dei quarti di finale di Europa League (Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 09:04:00 GMT)

Salisburgo-Lazio : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo dei quarti di Europa League : Giovedì 12 aprile, alla Red Bull Arena di Wals-Siezenheim (ore 20.45), la Lazio di Simone Inzaghi va a caccia della semifinale nel match di ritorno dei quarti di finale di Europa League 2018. I biancocelesti, dopo aver vinto l’andata 4-2 allo Stadio Olimpico di Roma, cercano di completare l’opera sul campo degli austriaci per dare seguito alle ottime prestazioni in ambito continentale e rappresentare al meglio possibile il Bel Paese ...